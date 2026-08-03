Debate clave en Diputados: avanzan con un proyecto estratégico sobre las tierras raras en el país

Argentina tiene proyectos de exploración vinculados a minerales que contienen tierras raras, particularmente en provincias como Jujuy, Salta, San Luis, Córdoba y Río Negro, más allá de que todavía el país no figure entre los grandes productores mundiales.

La agenda legislativa del Congreso de la Nación puso el foco en los recursos naturales del futuro. Este lunes, las comisiones de la Cámara de Diputados comenzaron a debatir un proyecto de ley central enfocado en la regulación, exploración y desarrollo de las denominadas "tierras raras", un grupo de elementos químicos esenciales para la transición energética, la tecnología global y la industria de la defensa.

La discusión parlamentaria busca sentar las bases de un marco normativo que atraiga inversiones extranjeras directas, garantice un control soberano sobre los recursos y potencie el desarrollo productivo en las provincias con potencial geológico, un eje de alto interés para las economías regionales mineras.

¿Qué son las tierras raras y por qué son clave? Las tierras raras comprenden un conjunto de 17 elementos químicos indispensables para la fabricación de imanes permanentes, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, pantallas táctiles y componentes aeroespaciales.

El rol de Argentina: El país cuenta con zonas de interés para la prospección de estos minerales críticos, posicionándose como un actor potencial en el mercado internacional de suministros tecnológicos.

El objetivo del proyecto: Crear incentivos claros, reglas de juego estables para la industria minera y mecanismos que aseguren el agregado de valor local en lugar de la mera exportación de materia prima sin procesar.