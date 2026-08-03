Grave denuncia por bullying en un colegio privado

La madre de una alumna de sexto año del nivel secundario realizó una grave denuncia por bullying, abandono y discriminación que habría sufrido su hija en un colegio privado de Tinogasta, Catamarca, y también acusó al establecimiento educativo por no tomar medidas para frenar estas conductas violentas.

La mujer hizo la denuncia ante el Ministerio de Educación y ante las autoridades del colegio en cuestión.

De acuerdo con lo que relató la denunciante, los hechos de bullying comenzaron en octubre del año pasado y siguieron hasta junio de este año. La mujer mencionó que en ese periodo, su hija fue víctima de acoso escolar.

Manifestó que en octubre del año pasado, en momentos en que se estaban armando las ternas para la bandera, un grupo de compañeras la excluyó a su hija y a otras dos compañeras más de aquella actividad.

También remarcó que en clases de educación física se produjeron difamaciones y maltrato verbal hacia su hija. Por otra parte, aseguró que la excluyeron de grupos de WhatsApp, de actividades sociales escolares como el “banderazo” y el “Último Primer Día (UPD)”, entre otras.

Luego, detalló que fue agredida en grupos de WhatsApp de manera indirecta. En este sentido, añadió que un compañero de su hija envió un mensaje de alto contenido sexual perverso y violento hacia ella, es decir la denunciante.

La mujer hizo énfasis en que a la alumna le pegaron intencionalmente con una pelota en la cara. La denunciante resaltó que estos hechos desbordaron a su hija, quien sufrió crisis de nervios. También explicó que las autoridades del colegio nunca separaron al compañero de ella que la habría agredido ni tampoco convocaron a sus padres a reunión.

La progenitora destacó que la institución nunca tomó cartas en el asunto ni convocó a los alumnos para realizar un diagnóstico sobre la situación, en una clara inacción y desobediencia de lo normado por el artículo 6 de la ley 5402, vulnerando los derechos de su hija.

Por todo esto, pidió al Ministerio de Educación que tome las medidas necesarias a los fines de velar por el derecho de su hija, y de brindar contención y protección para ella. Está previsto que la madre realice una denuncia penal por el incumplimiento de la normativa mencionada.