    • 3 de agosto de 2026 - 10:08

    Grave denuncia por bullying en un colegio privado

    La madre habla de un hsotigamiento recurrente.

    Colegio privado: grave denuncia por bullying

    Colegio privado: grave denuncia por bullying

    Foto:

    La madre de una alumna de sexto año del nivel secundario realizó una grave denuncia por bullying, abandono y discriminación que habría sufrido su hija en un colegio privado de Tinogasta, Catamarca, y también acusó al establecimiento educativo por no tomar medidas para frenar estas conductas violentas.

    Leé además

    Lula y Javier Milei.

    Javier Milei volvió a cargar contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

    Por Redacción Diario de Cuyo
     ANSES cronograma de pagos Agosto 2026.

    ANSES cambia las fechas de cobro de agosto por el feriado: cuándo cobran jubilados, pensionados y asignaciones

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La mujer hizo la denuncia ante el Ministerio de Educación y ante las autoridades del colegio en cuestión.

    De acuerdo con lo que relató la denunciante, los hechos de bullying comenzaron en octubre del año pasado y siguieron hasta junio de este año. La mujer mencionó que en ese periodo, su hija fue víctima de acoso escolar.

    Manifestó que en octubre del año pasado, en momentos en que se estaban armando las ternas para la bandera, un grupo de compañeras la excluyó a su hija y a otras dos compañeras más de aquella actividad.

    También remarcó que en clases de educación física se produjeron difamaciones y maltrato verbal hacia su hija. Por otra parte, aseguró que la excluyeron de grupos de WhatsApp, de actividades sociales escolares como el “banderazo” y el “Último Primer Día (UPD)”, entre otras.

    Luego, detalló que fue agredida en grupos de WhatsApp de manera indirecta. En este sentido, añadió que un compañero de su hija envió un mensaje de alto contenido sexual perverso y violento hacia ella, es decir la denunciante.

    La mujer hizo énfasis en que a la alumna le pegaron intencionalmente con una pelota en la cara. La denunciante resaltó que estos hechos desbordaron a su hija, quien sufrió crisis de nervios. También explicó que las autoridades del colegio nunca separaron al compañero de ella que la habría agredido ni tampoco convocaron a sus padres a reunión.

    La progenitora destacó que la institución nunca tomó cartas en el asunto ni convocó a los alumnos para realizar un diagnóstico sobre la situación, en una clara inacción y desobediencia de lo normado por el artículo 6 de la ley 5402, vulnerando los derechos de su hija.

    Por todo esto, pidió al Ministerio de Educación que tome las medidas necesarias a los fines de velar por el derecho de su hija, y de brindar contención y protección para ella. Está previsto que la madre realice una denuncia penal por el incumplimiento de la normativa mencionada.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Cierran el acceso a la Garganta del Diablo por 40 días debido al impacto de El Niño.

    Cataratas del Iguazú: cierran el acceso a la Garganta del Diablo por 40 días debido al impacto de El Niño

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Vuelos demorados por tormentas en Buenos Aires.

    Caos en Aeroparque y Ezeiza por una fuerte tormenta eléctrica: cancelaciones y 30 vuelos demorados

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Hospital Garrahan ingresó al HospiRank 2026 como uno de los centros de salud mejor equipados a nivel nacional y regional.

    El Hospital Garrahan fue elegido entre los mejor equipados de América Latina

    Por Redacción Diario de Cuyo
     ESAVI (Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización) 

    Efectos adversos y vacunas: cómo funciona el sistema ESAVI

    Por Redacción Diario de Cuyo