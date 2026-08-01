Cataratas del Iguazú: cierran el acceso a la Garganta del Diablo por 40 días debido al impacto de El Niño

El Parque Nacional Iguazú implementará una medida inédita: clausurará por 40 días el paso a la Garganta del Diablo desde este lunes 3 de agosto.

Cierran el acceso a la Garganta del Diablo por 40 días debido al impacto de El Niño.

El Parque Nacional Iguazú anunció el cierre preventivo del circuito principal hacia la Garganta del Diablo a partir del lunes 3 de agosto. La medida se extenderá por un plazo estimado de 40 días ante el pronóstico de crecidas extraordinarias del río Iguazú provocadas por el fenómeno de El Niño.

Un operativo preventivo sin precedentes A diferencia de lo ocurrido en emergencias anteriores, cuando las autoridades aguardaban a que el caudal golpeara las estructuras, esta vez se dispuso un operativo de desarme anticipado.

Cuadrillas técnicas trabajan en el retiro y traslado a zonas seguras de los tramos de pasarelas, barandas y plataformas metálicas que conforman el paseo. Con esta maniobra buscan evitar pérdidas materiales millonarias y daños severos en la infraestructura turística.

El fantasma de la crecida histórica de 2023 La decisión oficial responde directamente a los graves antecedentes registrados en octubre de 2023, cuando una histórica crecida arrastró 79 tramos de pasarelas y dejó inhabilitado el principal atractivo de las Cataratas durante nueve meses, afectando gravemente al sector turístico de la región.

Las proyecciones hidrológicas indican que el impacto del fenómeno climático se intensificará durante septiembre y octubre, por lo que el cierre se mantendrá hasta que las condiciones del caudal garanticen la seguridad tanto de los visitantes como de los trabajadores del área protegida.