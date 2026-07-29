Tragedia en las Cataratas del Iguazú: volcó una embarcación turística y murió un joven de 26 años

Una excursión turística en las Cataratas del Iguazú terminó en tragedia este martes, cuando una embarcación que realizaba recorridos por el río Iguazú volcó en el sector brasileño del parque. Como consecuencia del accidente murió un turista neerlandés de 26 años, mientras que el resto de los ocupantes logró ser rescatado.

Tragedia en vacaciones: murió un niño al desbarrancarse el auto en el que viajaba junto a su familia

El hecho ocurrió cerca del mediodía durante un paseo de la empresa Macuco Safari, que ofrece recorridos en lancha hasta las inmediaciones de los principales saltos de agua. A bordo viajaban ocho personas: seis turistas provenientes de Países Bajos y dos integrantes de la tripulación.

La víctima estaba de vacaciones junto a su novia y la familia de ella. Tras el vuelco, todos los pasajeros cayeron al agua y fueron asistidos por los equipos de emergencia que trabajan en el parque.

Según informaron los bomberos de Foz do Iguaçu, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio. Luego de recibir maniobras de reanimación en el lugar, fue trasladado al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Además, otro pasajero fue derivado al mismo centro de salud, mientras que cuatro turistas recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron reunidos con sus familiares. El piloto y el copiloto también fueron evaluados y trasladados a un centro asistencial por precaución.

Tras el accidente, efectivos de la Armada de Brasil, la Policía Civil y los bomberos desplegaron un operativo en la zona. La Capitanía Fluvial del Río Paraná abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el siniestro y establecer si existieron responsabilidades.

Uno de los aspectos que analizan los investigadores es el elevado caudal que registraban las Cataratas del Iguazú al momento del accidente. Entre las 11 y las 13, el flujo de agua alcanzó un promedio de 4,3 millones de litros por segundo, casi el triple del caudal habitual. No obstante, las autoridades aclararon que todavía no se determinó si esa condición influyó en el vuelco de la embarcación.

El episodio ocurrió pocos días después de que permaneciera cerrada la pasarela de la Garganta del Diablo debido al incremento del caudal. Ese circuito había sido reabierto para los visitantes apenas un día antes del accidente.

En un comunicado, la empresa Macuco Safari expresó sus condolencias a la familia del turista fallecido, aseguró que colaborará con la investigación y anunció la suspensión temporal de todas sus excursiones. Además, informó que los pasajeros que tenían reservas podrán solicitar el reembolso o reprogramar la actividad.