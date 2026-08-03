La Selección argentina podría jugar amistosos en el país

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, podría tener el reencuentro con la hinchada luego del subcampeonato obtenido frente a España en la pasada Copa del Mundo 2026, realizada en Estados Unidos, Canadá y México.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni podría jugar entre 3 y 4 amistosos, donde uno de ellos podría ser en Buenos Aires.
La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, podría tener el reencuentro con la hinchada luego del subcampeonato obtenido frente a España en la pasada Copa del Mundo 2026, realizada en Estados Unidos, Canadá y México.
Desde la Asociación del Fútbol Argentino tendrían decidido jugar tres encuentros en la ventana de los amistosos internacionales FIFA, la cual se jugaría entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre y permite jugar hasta 4 partidos.
La Albiceleste conquistó cuatro títulos: la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar 2022. A ese palmarés se suman el tercer puesto en la Copa América 2019 y la presencia en la final del Mundial 2026.