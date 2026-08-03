La Selección argentina podría jugar amistosos en el país

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni podría jugar entre 3 y 4 amistosos, donde uno de ellos podría ser en Buenos Aires.

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, podría tener el reencuentro con la hinchada luego del subcampeonato obtenido frente a España en la pasada Copa del Mundo 2026, realizada en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino tendrían decidido jugar tres encuentros en la ventana de los amistosos internacionales FIFA, la cual se jugaría entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre y permite jugar hasta 4 partidos.