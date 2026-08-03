Tesla abrió su primera búsqueda laboral en la Argentina y apunta a estos perfiles

El desembarco de Tesla en la Argentina da un paso concreto. La empresa de vehículos eléctricos liderada por Elon Musk puso en marcha su proceso de selección de personal en el territorio nacional, encendiendo las expectativas sobre la llegada formal de la automotriz al mercado local.

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A través de convocatorias difundidas en su plataforma oficial y respaldadas por equipos de recursos humanos de la región, la firma abrió un total de siete posiciones laborales a tiempo completo orientadas tanto al área comercial como al servicio técnico.

Las ofertas iniciales se concentran geográficamente en la Ciudad de Buenos Aires y en la localidad bonaerense de Munro. Los puestos anunciados se dividen principalmente en dos grandes rubros:

Tesla Advisor / Sales: Enfocado en la atención directa al cliente, asesoramiento sobre los modelos y coordinación de pruebas de manejo.

Associate Sales / Delivery Manager: Roles orientados a la coordinación estratégica de equipos de venta y la gestión logística en la entrega de unidades a los compradores.

2. Servicio Técnico y Posventa

Service Technician: Técnicos especializados en el diagnóstico y la reparación de vehículos eléctricos.

Service Advisor: Profesionales encargados de la experiencia de mantenimiento y la atención personalizada de los propietarios.

Associate Service Manager: Supervisión de los procesos de taller y dirección del personal operativo.

"¡Argentina, allá vamos! En Tesla estamos emocionados de anunciar nuestra llegada. Buscamos personas apasionadas por la innovación, la tecnología y que quieran hacer un impacto positivo en el mundo", expresó Samantha Conti, reclutadora senior de la compañía para Latinoamérica, al confirmar la noticia.

Cómo postularse a los empleos de Tesla en la Argentina

Los interesados en formar parte de la compañía de movilidad sustentable deben cumplir con ciertos requisitos generales —tales como experiencia previa en atención al cliente, ventas o mantenimiento automotriz, además de manejo de herramientas digitales y habilidades de comunicación— y seguir estos pasos para enviar su currículum:

Ingresar al portal de carreras oficial de la compañía mediante su sitio web institucional.

Filtrar la búsqueda seleccionando la región correspondiente a la Argentina.

Seleccionar el puesto vacante que se ajuste al perfil profesional.

Cargar el CV y completar el formulario de postulación digital.

Con la constitución formal de la filial local en marcha y la designación de sus máximas autoridades comerciales para el Cono Sur, la apertura de estos puestos marca el inicio de la infraestructura operativa con la que la marca planea operar en el mercado argentino.