Una científica argentina ganó un premio de la ONU y fue elegida emprendedora del año

Una destacada científica e investigadora del país Renata Reinheimer, investigadora del IAL-CONICET-UNL y CEO de Infira fue galardonada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el prestigioso Mundial de la Innovación, donde además se alzó con la distinción como la emprendedora del año.

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La protagonista es Renata Reinheimer, investigadora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL-CONICET-UNL) y una de las fundadoras de Infira, la startup santafesina que recientemente recibió un reconocimiento internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo dependiente de Naciones Unidas.

El reconocimiento destaca el esfuerzo, la creatividad y la capacidad de transformación de los proyectos tecnológicos surgidos en la región, posicionando a la ciencia argentina en el centro de la agenda global de desarrollo sostenible.

El galardón internacional premia aquellas iniciativas que logran combinar la investigación científica de punta con soluciones prácticas para problemáticas sociales y ambientales urgentes.

El reconocimiento: Otorgado por organismos vinculados a la ONU en el marco del certamen global de innovación.

El perfil: La investigadora combina su rol académico con el liderazgo emprendedor, demostrando que el conocimiento generado en el país puede escalar a mercados internacionales.

El impacto: Su desarrollo apunta a mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables mediante el uso eficiente de recursos tecnológicos.

El rol del talento argentino en la ciencia global

Este nuevo hito pone en relieve la importancia de la inversión en ciencia y tecnología, a pesar de los contextos económicos desafiantes. La distinción no solo enaltece la trayectoria personal de la científica, sino que también sirve de inspiración para las nuevas generaciones de investigadores y emprendedores tecnológicos en todo el país.