Villa defendió la continuidad de Cabello en la CGT y reclamó más peso sindical en las decisiones del PJ

El secretario general de UPCN San Juan, José "Pepe" Villa , ratificó el respaldo de su gremio a la continuidad de Eduardo Cabello al frente de la CGT Regional San Juan y sostuvo que el actual conductor de la central obrera reúne las condiciones necesarias para afrontar un contexto laboral complejo, marcado por el crecimiento de la minería y los cambios en el mercado de trabajo.

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Villa defendió la decisión de acompañar la lista encabezada por Cabello, que fue presentada el fin de semana en la sede de AOMA, y marcó diferencias con los sectores sindicales que buscan conformar una alternativa.

"Creo que ha hecho una tarea que otro no podría haber hecho. Ha sido un dialoguista, un hombre de paz, un hombre de tranquilidad. Ha fallado en muchas cosas, como fallamos todos, pero con el apoyo de todos y la unidad, en un momento tan difícil como este, creo que va a andar bien", afirmó en Radio Colón.

En contraposición, descalificó a los espacios que intentan disputar la conducción de la CGT. "Los demás son tirabombas, no nos interesan", lanzó.

También fue particularmente crítico con las denominadas 62 Organizaciones Peronistas, al asegurar que en la actualidad carecen de representatividad. "No existen. Es un sello de goma que están vendiendo", sostuvo, al remarcar que históricamente ese espacio surgió dentro de la propia CGT y que nadie puede arrogarse su representación sin legitimidad.

La CGT y el reclamo al PJ

Más allá de la discusión sindical, Villa aprovechó la entrevista para plantear un reclamo político de fondo: que el movimiento obrero tenga un rol mucho más relevante dentro del Partido Justicialista.

Según explicó, los sindicatos han sido convocados históricamente para colaborar en las campañas electorales, pero no para participar de las decisiones estratégicas ni de la definición de candidaturas.

"Hay que empezar a dialogar con el sector político del justicialismo, porque nunca nos han tenido en cuenta a la hora de las definiciones o de los cargos, pero sí nos tienen en cuenta para ver cuánto podemos aportar a una campaña", cuestionó.

En ese sentido, consideró que la CGT debe recuperar protagonismo dentro de las cuatro ramas tradicionales del peronismo —política, sindical, femenina y juventud— y trabajar por la reunificación del espacio.

Consultado sobre los nombres que hoy aparecen como posibles candidatos del PJ para 2027, evitó respaldar a referentes como Sergio Uñac o José Luis Gioja y aseguró que la discusión no debería centrarse en las aspiraciones personales.

"Lo primero que tendrían que hacer es evaluar quién está mejor en las encuestas para llevarlo de candidato. No estar peleando por una candidatura a la cual no tengo acceso porque no tengo los votos", expresó.

Para Villa, el peronismo sanjuanino necesita resolver sus diferencias internas si pretende volver a ser competitivo. "Tienen que arreglarse sí o sí en beneficio de todo el justicialismo, no de un sector, ya sea uñaquista, giojista o cualquier otro", afirmó.