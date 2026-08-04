El Gobierno define los cambios a la ley de Tierras y acelera la reforma del Banco Central

La mesa política del Gobierno nacional se reunió este martes en la Casa Rosada para terminar de definir las modificaciones al proyecto de Ley de Propiedad Privada , con especial foco en los cambios al régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa volverá a debatirse este jueves en el Senado y forma parte de una agenda legislativa que también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal.

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El encuentro, que se desarrolló entre las 13 y las 15.15 en Balcarce 50, fue encabezado por Karina Milei y reunió a los principales referentes políticos y económicos del oficialismo para cerrar la estrategia parlamentaria de las próximas semanas.

Uno de los principales temas de la reunión fue el acuerdo alcanzado con bloques aliados y gobernadores dialoguistas para modificar el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros.

La nueva redacción deja atrás la propuesta inicial, que buscaba eliminar casi por completo las restricciones vigentes, y establece un límite del 25% de tierras rurales por provincia en manos de propietarios extranjeros, por encima del tope actual del 15% fijado por la Ley 26.737.

Además, el proyecto dispone que toda operación deberá contar con la autorización tanto del Poder Ejecutivo nacional como del gobierno provincial correspondiente.

Otro de los cambios incorpora la prohibición para que personas jurídicas con participación estatal extranjera, ya sea directa o indirecta, puedan adquirir tierras rurales, salvo autorización expresa de la Nación y de la provincia involucrada. Esa facultad no podrá ser delegada en funcionarios con un rango inferior al de secretario de Estado.

Según trascendió, el texto ya acumula 16 borradores producto de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista.

Bullrich encabezará la presentación

Las modificaciones serán presentadas públicamente por Patricia Bullrich, quien ofrecerá este martes una conferencia de prensa en el Senado junto a los legisladores Agustín Coto y Nadia Márquez para explicar los cambios incorporados al proyecto antes de su tratamiento en el recinto.

Las nuevas condiciones representan un giro respecto de la propuesta impulsada originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se había manifestado en contra de introducir mayores atribuciones para las provincias.

La reforma del Banco Central, el próximo objetivo

Durante la reunión también se definió el cronograma para el resto de la agenda legislativa. El Gobierno buscará avanzar durante agosto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada por la Casa Rosada como uno de los proyectos económicos más importantes del semestre.

La iniciativa comenzará a debatirse este miércoles en un plenario de comisiones, mientras que su tratamiento en el Congreso está previsto para mediados de agosto.

En paralelo, el Ejecutivo pretende impulsar modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal, aunque todavía no definió una fecha para avanzar con la reforma política que contempla la suspensión de las PASO y cambios en el esquema de Zonas Frías.

Reuniones y clima político

Mientras se desarrollaba la reunión en la Casa Rosada, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo un encuentro con jefes de bloques aliados para coordinar la estrategia parlamentaria del oficialismo.

En ese contexto, el presidente Javier Milei iniciará este miércoles una gira por Ecuador y Colombia. Durante su ausencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo y, por ese motivo, no presidiría la sesión del Senado prevista para tratar la Ley de Propiedad Privada.

La jornada legislativa también estará marcada por movilizaciones convocadas por sectores de la oposición, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos en las inmediaciones del Congreso y en distintos puntos del país.