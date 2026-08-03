¿Cómo impacta la reforma del Banco Central en la economía doméstica? La mirada de un especialista sanjuanino

En cadena nacional, el presidente Javier Milei dio a conocer este jueves por la noche los puntos centrales que tendrá el proyecto que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) . El documento, que ya está en el Congreso, contempla una serie de cambios estructurales en el funcionamiento y las atribuciones de la autoridad monetaria.

Para comprender cómo esta decisión económica puede impactar en el bolsillo de los sanjuaninos, DIARIO DE CUYO tomó contacto con el especialista en economía Luis Aveta, quien explicó los alcances de la medida, señalando que sus efectos no serán inmediatos.

"El impacto en la economía doméstica no se verá en el corto plazo, pero es una medida fuerte en el mediano y largo plazo" , explicó el profesional.

Uno de los principales ejes del proyecto es prohibir que el Banco Central financie al Tesoro Nacional, a las provincias y a los municipios mediante emisión monetaria. Para ello, el Gobierno propone eliminar el artículo 21 de la actual Carta Orgánica, que habilita los adelantos transitorios al Estado.

En términos prácticos, Aveta sostuvo que esto supone un cambio de reglas para la administración pública. "No se podrá emitir dinero sin respaldo. El Gobierno de turno no podrá pedirle al Banco Central que imprima dinero para pagar cuentas si no tiene recursos. Si gasta por encima del presupuesto o recauda menos de lo previsto, tendrá que afrontar las consecuencias sin recurrir a la emisión", explicó.

El presidente Javier Milei dio a conocer el proyecto que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina - Captura video

Según el economista, en ese escenario el endeudamiento solo podría concretarse con autorización del Congreso, mientras que un eventual faltante de recursos obligaría al Estado a reordenar sus gastos y entraría en vigencia el Grillete Fiscal, una herramienta que busca impedir que el Congreso apruebe presupuestos deficitarios, derivando en el shutdown, que se traduce en la paralización de todas las actividades no esenciales del Estado.

En caso de ser real el escenario, el Grillete Fiscal llevaría a que se suspendan nuevos gastos, no se aprobarían contratos, ni se incorporaría persona. Además, quedan interrumpidas las transferencias discrecionales a las provincias. Mientras rija la medida, el presidente, la vicepresidenta, los legisladores nacionales, los ministros, secretarios y subsecretarios no percibirán sus salarios. El propio Milei en su mensaje destacó que quedan excluidas de la medida las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la atención sanitaria, seguridad, defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otras prestaciones.

Una inflación cada vez más baja, el objetivo de la modificación de la Carta Orgánica del BCRA

Para el especialista local, la principal reacción esperada de la medida es una reducción sostenida de la inflación. Al respecto detalló: "A mediano plazo eso implica que, al no haber emisión, la inflación debería desaparecer o llegar a valores muy bajos".

La propuesta oficial también redefine la misión del Banco Central. Si el Congreso aprueba la reforma, el organismo tendrá como objetivo exclusivo preservar el valor de la moneda, dejando atrás las funciones incorporadas en la modificación de 2012, que incluían metas vinculadas con el empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera.

“Hasta el 1935 teníamos lo que se llamaba la Caja de Conversión. Cada peso que circulaba estaba respaldado por oro físico guardado. El gobierno militar de ese momento necesitaba gastar más y eliminó la Caja de Conversión y respaldó el dinero de los argentinos con la confianza del pueblo. La inflación que se generó fue al quitarle el respaldo de algo físico, ahora el respaldo es en dólares y oro también, en un intento a regresar a algo parecido como la Caja de Conversión”, explicó Aveta.

Beneficios esperados y un período de adaptación

"Como economía pura es muy positivo. Va a haber un período de adaptación, con una etapa que ya mostró recesión y pérdida de puestos de trabajo. Pero si esto se normaliza y la actividad vuelve a crecer, quien trabaje tendrá capacidad de ahorro y podrá proyectar su futuro sin inflación", sostuvo el especialista en torno a los efectos que se podrían ver de la medida en el mediano y largo plazo.

Para Aveta, la modificación apunta a evitar que futuros gobiernos vuelvan a utilizar la emisión monetaria como herramienta para financiar desequilibrios fiscales. "Hacía falta asegurar hacia adelante que no se emitiera, dar seguridad hacia adentro y afuera de que el país ante cada error o sobre gasto no iba a seguir emitiendo. Si se sobre gasta se queda sin cobrar todo el Congreso y todo el Ejecutivo", concluyó.

La iniciativa aún debe ser debatida en el Congreso, donde se definirá si la reforma de la Carta Orgánica se convierte en ley. De aprobarse, representará uno de los cambios más importantes en la política monetaria argentina de las últimas décadas.