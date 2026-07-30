    • 30 de julio de 2026 - 19:54

    [SEGUÍ EN VIVO] Javier Milei en cadena nacional presenta la reforma del Banco Central

    La difusión del comunicado oficial se hará a las 20 de hoy, durará unos 15 minutos y se grabó en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Quiénes estarán junto al Presidente y cuál será el tono de sus palabras

    MILEI

    Con un discurso de unos 15 minutos y un tono marcadamente político, Javier Milei buscará instalar este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como uno de los cambios institucionales más importantes de su gobierno.

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    Milei hablará por cadena nacional para presentar la reforma del Banco Central: los cambios que propone

    Según pudo saber Infobae, el Presidente aprovechará la cadena nacional, que se emitirá a partir de las 20, para lanzar fuertes cuestionamientos contra la dirigencia política, a la que acusará de haber convertido durante décadas a la autoridad monetaria en una herramienta para financiar al Estado mediante la emisión, con especial foco en las reformas impulsadas durante los últimos catorce años.

    https://www.youtube.com/watch?v=vKUupnLayKM

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