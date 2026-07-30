[SEGUÍ EN VIVO] Javier Milei en cadena nacional presenta la reforma del Banco Central

Con un discurso de unos 15 minutos y un tono marcadamente político, Javier Milei buscará instalar este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como uno de los cambios institucionales más importantes de su gobierno.

Según pudo saber Infobae, el Presidente aprovechará la cadena nacional, que se emitirá a partir de las 20, para lanzar fuertes cuestionamientos contra la dirigencia política, a la que acusará de haber convertido durante décadas a la autoridad monetaria en una herramienta para financiar al Estado mediante la emisión, con especial foco en las reformas impulsadas durante los últimos catorce años.