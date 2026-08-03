San Juan recibió de Nación 7,9% más de transferencias automáticas en julio y quedó novena en el país

Las transferencias automáticas enviadas por la Nación a San Juan crecieron un 7,9% interanual en términos reales durante julio , de acuerdo con el informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre datos oficiales.

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Con ese resultado, la provincia quedó 0,4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional , que registró una mejora real del 7,5%. Además, se ubicó en el noveno escalón entre las 24 jurisdicciones , posición que compartió con Santa Fe y Chubut.

El ranking compara la variación porcentual de los recursos recibidos respecto de julio de 2025 y no el monto total girado a cada provincia . Se trata de transferencias distribuidas automáticamente mediante la Coparticipación Federal y otros regímenes establecidos por ley, no de fondos entregados discrecionalmente por el Gobierno nacional.

Por encima de San Juan quedaron Catamarca, que lideró con una suba del 10,3%; Salta, con 8,8%; San Luis y Tierra del Fuego, con 8,3%; La Pampa y Neuquén, con 8,2%; Santa Cruz, con 8,1%; y Río Negro, con 8%. Todas las jurisdicciones mostraron incrementos reales, aunque los más bajos correspondieron a Buenos Aires, con 6,2%, y Tucumán, con 6,5%.

En el conjunto del país, la Nación distribuyó $7,25 billones entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires durante julio. El resultado representó un crecimiento real interanual del 7,5% y una mejora del 2,3% en comparación con junio.

San Juan registró una mejora real interanual del 7,9% en julio y compartió el noveno escalón con Santa Fe y Chubut. Fuente: Politikon Chaco

La Coparticipación Federal concentró alrededor del 92% de los recursos, con envíos por $6,63 billones y un aumento real del 7,6%. El principal impulso provino del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación avanzó un 19,9% real por los vencimientos de personas físicas. El IVA, en cambio, retrocedió levemente un 0,1%.

Los fondos correspondientes a leyes y regímenes especiales alcanzaron los $337.641 millones y crecieron un 19,7%. Dentro de ese grupo se destacaron el Monotributo, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Bienes Personales. En sentido contrario, la Compensación del Consenso Fiscal cayó un 7,8% real.

Sin embargo, el alivio de julio todavía no permitió revertir el balance del año. Entre enero y julio, las transferencias automáticas destinadas a las provincias y CABA totalizaron $44,17 billones y acumularon una caída real del 1,3% frente al mismo período de 2025.

La pérdida para el conjunto de las jurisdicciones fue estimada en $627.188 millones a valores actuales. Catamarca fue la única provincia que cerró los primeros siete meses con un resultado positivo, mientras que San Juan y el resto de los distritos continuaron con variaciones acumuladas negativas.