    • 3 de agosto de 2026 - 10:40

    San Juan recibió de Nación 7,9% más de transferencias automáticas en julio y quedó novena en el país

    La provincia se ubicó por encima del promedio nacional, que fue del 7,5% real interanual, y compartió el noveno escalón con Santa Fe y Chubut. Pese al repunte mensual, los envíos al conjunto de las jurisdicciones todavía acumulan una caída durante 2026.

    San Juan quedó novena en la suba de transferencias nacionales

    San Juan quedó novena en la suba de transferencias nacionales

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las transferencias automáticas enviadas por la Nación a San Juan crecieron un 7,9% interanual en términos reales durante julio, de acuerdo con el informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre datos oficiales.

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    Con ese resultado, la provincia quedó 0,4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que registró una mejora real del 7,5%. Además, se ubicó en el noveno escalón entre las 24 jurisdicciones, posición que compartió con Santa Fe y Chubut.

    El ranking compara la variación porcentual de los recursos recibidos respecto de julio de 2025 y no el monto total girado a cada provincia. Se trata de transferencias distribuidas automáticamente mediante la Coparticipación Federal y otros regímenes establecidos por ley, no de fondos entregados discrecionalmente por el Gobierno nacional.

    Por encima de San Juan quedaron Catamarca, que lideró con una suba del 10,3%; Salta, con 8,8%; San Luis y Tierra del Fuego, con 8,3%; La Pampa y Neuquén, con 8,2%; Santa Cruz, con 8,1%; y Río Negro, con 8%. Todas las jurisdicciones mostraron incrementos reales, aunque los más bajos correspondieron a Buenos Aires, con 6,2%, y Tucumán, con 6,5%.

    San Juan registró una mejora real interanual del 7,9% en julio y compartió el noveno escalón con Santa Fe y Chubut. Fuente: Politikon Chaco

    San Juan registró una mejora real interanual del 7,9% en julio y compartió el noveno escalón con Santa Fe y Chubut. Fuente: Politikon Chaco

    El repunte de julio no revirtió la caída anual

    En el conjunto del país, la Nación distribuyó $7,25 billones entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires durante julio. El resultado representó un crecimiento real interanual del 7,5% y una mejora del 2,3% en comparación con junio.

    La Coparticipación Federal concentró alrededor del 92% de los recursos, con envíos por $6,63 billones y un aumento real del 7,6%. El principal impulso provino del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación avanzó un 19,9% real por los vencimientos de personas físicas. El IVA, en cambio, retrocedió levemente un 0,1%.

    Los fondos correspondientes a leyes y regímenes especiales alcanzaron los $337.641 millones y crecieron un 19,7%. Dentro de ese grupo se destacaron el Monotributo, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Bienes Personales. En sentido contrario, la Compensación del Consenso Fiscal cayó un 7,8% real.

    Sin embargo, el alivio de julio todavía no permitió revertir el balance del año. Entre enero y julio, las transferencias automáticas destinadas a las provincias y CABA totalizaron $44,17 billones y acumularon una caída real del 1,3% frente al mismo período de 2025.

    La pérdida para el conjunto de las jurisdicciones fue estimada en $627.188 millones a valores actuales. Catamarca fue la única provincia que cerró los primeros siete meses con un resultado positivo, mientras que San Juan y el resto de los distritos continuaron con variaciones acumuladas negativas.

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