Entomólogos forenses de San Juan se suman a las investigaciones criminales: el aporte cuando los insectos son la evidencia

Este martes, la Corte de Justicia y la UNSJ firmarán un Acta Complementaria que buscará protocolizar la participación de biólogos especializados en entomología forense en casos en los que la actuación será indispensable para su resolución. Así, un servicio que se viene profesionalizando y avanzando desde hace años se incorporará de manera oficial al Poder Judicial de San Juan, marcando un antes y un después en las investigaciones criminales.

Cáritas San Juan recaudó más fondos con la Colecta Anual 2026, pero no duplicó la cifra del 2025 como esperaba

El Instituto y Museo de Ciencias Naturales, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, donde se encuentra el laboratorio de investigación de los entomólogos forenses sanjuaninos, será la unidad ejecutora del acuerdo. El coordinador del equipo de investigadores, Fernando Aballay, aseguró que, si bien vienen colaborando con el Poder Judicial en algunos casos, la firma del acta brindará un marco legal para que el conocimiento científico sea aplicado a causas reales, dando respuesta a una problemática real.

“La participación de un entomólogo forense permite dar una respuesta en la pericia solicitada, determinando el tiempo de muerte. Cuando el cuerpo está disponible llegan los insectos, depositan sus huevos y nosotros a raíz de la presencia de esos insectos podemos determinar el tiempo de muerte” , explicó el profesional.

Pero ese no sería el único aspecto positivo en torno a la participación de estos perfiles en las investigaciones. De acuerdo a lo detalló Aballay, el entomólogo puede determinar en base al proceso de descomposición si el cuerpo hallado pereció en el mismo lugar donde fue encontrado o si fue trasladado . “Desde ese punto de vista podemos dar tiempo de muerte como del lugar”, aseguró.

Al fallecer, el cuerpo atraviesa cinco estados: fresco, hinchado/inflamado, descomposición activa, descomposición avanzada y restos óseos. En cada uno de estos estados, el cuerpo está a disponibilidad para que insectos depositen sus huevos cuyas larvas se alimentan de los tejidos húmedos. El proceso desde la colocación del huevo al crecimiento de la larva permite estimar con precisión el intervalo de tiempo desde la muerte hasta la investigación.

“A través del estudio de los insectos, de los gusanos presentes en los cadáveres humanos, podemos determinar el tiempo y lugar donde se produjo el deceso. Esa información es útil porque permite focalizar la investigación en un periodo determinado”, destacó el especialista.

El equipo de trabajo está conformado por biólogos investigadores del Conicet que están vinculados a la enseñanza en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, como también de becarios que están realizando sus tesis de doctorado.

Gran parte de las prácticas se realizan en animales, particularmente cerdos. Incluso recientemente desde la UNSJ compartieron detalles sobre una investigación que se enfocó en comprender cómo los insectos colonizan restos cadavéricos en ambientes áridos, un área en la que hay escasos antecedentes a nivel mundial. Este tipo de investigaciones es fundamental para la práctica forense, ya que permite a los especialistas forenses estimar con mayor precisión el Intervalo Post-Mortem en investigaciones criminales ocurridas en contextos naturales de nuestra provincia. Además, estos hallazgos se podrían transpolar a otras regiones del mundo con características ambientales similares.

Equipo que formó parte de la investigación - Gentileza UNSJ

“Si bien hacemos experimentos sobre cadáveres de cerdo, tenemos la teoría, pero la práctica real es sobre el cadáver humano. Ante un caso real podemos determinar las investigaciones necesarias complementaria. Tener esta articulación con la Corte de Justicia nos permite trabajar sobre casos reales, sobre preguntas reales que hay que responder desde la ciencia. Cuando uno tiene estos casos de criminalística, siempre hay preguntas interesantes a responder”, precisó Aballay.

La coordinación entre los entomólogos forenses y el Poder Judicial sin duda representará un antes y un después en las investigaciones criminales de distintos casos que se puedan dar en la provincia, más que nada en aquellos trágicos hallazgos de personas sin vida en sus domicilios, donde la primera duda que surge es si se trata de una muerte natural o de un acto violento. Además, implicará un dato más en investigaciones de relevancia en San Juan.