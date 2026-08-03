Caucete tendrá atención veterinaria gratuita para perros y gatos este martes

La jornada incluirá vacunación antirrábica, colocación de pipetas y entrega de antiparasitarios. La atención será por orden de llegada y no requerirá turno previo.

Los vecinos de Caucete podrán acceder este martes 4 de agosto a un operativo gratuito de tenencia responsable de mascotas. La actividad estará destinada a perros y gatos y se desarrollará en el Club Unión Deportiva Caucetera.

La jornada será organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y se realizará de 14 a 16.30, en la sede ubicada sobre avenida de Los Ríos 1234. La atención se brindará por orden de llegada, sin necesidad de solicitar un turno.

Durante el operativo se aplicarán vacunas antirrábicas, se colocarán pipetas y se entregarán antiparasitarios para caninos y felinos. Todos los servicios serán gratuitos.

Una jornada para cuidar a las mascotas y prevenir enfermedades La propuesta busca acercar herramientas básicas de sanidad animal a las familias del departamento y reforzar la tenencia responsable. La vacunación y los tratamientos antiparasitarios ayudan a proteger a los animales y también forman parte de las acciones de prevención relacionadas con la salud de la comunidad.