Secuestraron un guanaco, aves autóctonas y trampas para zorros durante un operativo por fauna ilegal en Caucete

El procedimiento fue realizado por la Unidad Rural N° 3 "Los Médanos" tras una investigación que permitió detectar animales silvestres en cautiverio.

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Un operativo policial en Caucete terminó con el secuestro de varios ejemplares de fauna autóctona que se encontraban en cautiverio dentro de un domicilio particular. El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Rural N° 3 "Los Médanos", en el marco de una investigación por una presunta infracción a la normativa provincial de protección de fauna.

Según informaron fuentes policiales, las tareas investigativas permitieron establecer que en una vivienda del departamento Caucete había animales silvestres mantenidos en cautiverio. Con una orden judicial emitida por la Jueza de Paz Letrada de Caucete, los efectivos ingresaron al lugar y realizaron el procedimiento.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron un guanaco hembra adulto, además de una liebre y ocho aves autóctonas. Entre las aves encontradas había un estornino moteado, un tordo, tres zorzales mandioca, dos corbatitas y un zorzal. También fueron incautadas las jaulas utilizadas para mantener a los animales y cinco trampas de piso destinadas a la captura de zorros.