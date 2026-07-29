En Jáchal, Arbol Verde no afloja y vienen las semifinales en Albardón y en Caucete

Tras el paréntesis por la Final del Mundial, en la Liga Jachallera regresó el fútbol del Oficial de Primera A con la disputa de la octava fecha. En cancha de Pampa, el que confirmó su condición de líder fue Arbol Verde que con un gol de Néstor Celan, venció 1-0 a Central Norte y es el único puntero.
El que ahora es su escolta es Deportivo La Estrella que con goles de Diego Solares y Leonardo Levis, venció por 2-0 a Niquivil. Los que perdieron terreno fuero Peñarol y San Lorenzo que quedaron terceros en las posiciones tras igualar 1-1 en cancha de Florida. Diego Toledo y Eduardo Felis fueron los autores de los goles del Azulgrana y del Mirasol, respectivamente.
Sportivo Andacollo no perdonó nada ante Pampa Vieja y le ganó por 2-1 con tantos de Mateo Castro y de César Sánchez, descontando Luciano Alvarez. Mientras que en el clásico de la jornada, Sportivo Racing se dio el gusto de vencer por 2-1 a Argentinos de La Florida en cancha de los Caranchos. Thiago Toledo y Franco Fuentes convirtieron para el Verdinegro, descontando Leandro Esquivel para el dueño de casa.
Finalmente, en un episodio lamentable y precupante, en cancha de Atlético Pampa se suspendió el partido que empataba 2-2 con El Rincón, a raíz de una seria lesión de un futbolista del equipo visitante.
En la liga Albardón-Angaco se disputaron los partidos de ida de las semifinales del Torneo Apertura. En Primera División, Paso de Los Andes venció por 1-0 a Deportivo Rincón, mientras que en la otra llave, Sport Argentino y Atlético San Miguel igualaron 1-1.
En Cuarta División, Sport Argentino venció por 2-0 al Deportivo Angaco y en la otra llave, Campo Afuera e Instituto La laja empataron sin goles.
Este próximo fin de semana se jugarán las revanchas en el Polideportivo Municipal de Campo Afuera.
CAUCETE-SAN MARTIN
En la Liga Caucetera-Sanmartiniana fue momento de Cuartos de Final para el primer torneo del año. Este fin de semana que pasó se jugaron los cuatro partidos en canchas de los mejore ubicados y Peñaflor, Del Carril, El Rincón y Juventud Unida se metieron en las semifinales que se jugarán este próximo sábado en los partidos de ida.
Atlético Peñaflor goleó por 5-1 a San Martín y en semifinales visitará primero a Juventud Unida que eliminó a Divisoria Central venciéndolo por 2-1.
En la otra llave, Del Carril será local en la ida de semifinales, recibiendo a El Rincón. Del Carril eliminó a Villa Independencia ganándole por 3-2 mientras que los Rinconeros golearon 5-1 a Divisoria Central.