Jáchal renueva su puerta de entrada: invertirán $450 millones en la refacción de la Terminal de Ómnibus

El municipio de Jáchal dio un paso clave para la modernización de su infraestructura urbana al lanzar oficialmente el proceso licitatorio para la refacción integral de la Estación Terminal de Ómnibus. La medida, oficializada mediante el Decreto N° 279/26, busca transformar un punto neurálgico del departamento para mejorar los servicios y potenciar la conectividad de la región.
El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $450.000.000. Según las condiciones de la convocatoria, la empresa que resulte adjudicada tendrá un plazo de ejecución de 100 días corridos a partir de la firma del contrato para finalizar las obras.
La Terminal de Ómnibus de Jáchal incluirá predio para artesanos y recreación.
(Gentileza)
Detalles de la licitación y plazos de la obra
Para las empresas interesadas en participar, el valor del pliego se fijó en $4.500.000. Las consultas técnicas y administrativas ya se pueden realizar de 8 a 12, en dos dependencias municipales: la Secretaría de Infraestructura, ubicada en Avenida Perón y Vicuña Larraín; y en la Secretaría de Hacienda y Finanzas, en el Edificio Municipal (San Martín 622).
La recepción de las ofertas económicas se habilitará en la Oficina de Hacienda y Finanzas hasta las 9 del próximo lunes 27 de julio. Ese mismo día, a las 11, se llevará a cabo el acto central de apertura de sobres en la Sala de Reuniones del Edificio Municipal. Todo el proceso se encuentra bajo la supervisión del Secretario de Hacienda y Finanzas
Se hará cambio de piso, numeración de andenes e iluminación led, entre otros ítems.
Una obra estratégica para la comunidad de Jáchal
Desde el municipio destacaron que este proyecto forma parte de un plan continuo de modernización de los espacios públicos del departamento. Al tratarse de la Terminal de Ómnibus, el primer contacto que tienen los turistas y una parada diaria obligatoria para cientos de jachalleros, la obra es considerada una intervención estratégica para impulsar el desarrollo local y el bienestar comunitario.
El proyecto contempla desde la actualización tecnológica hasta la renovación física de los espacios de espera. En el interior, se destaca el cambio de revestimientos y la reorganización de boleterías, mientras que en el exterior se trabajará sobre la playa de maniobras y la creación de un sector ferial permanente.
En la Terminal de Jáchal habrá terminales de autogestión.
Perfil digital
- La obra incorpora Infraestructura digital para maximizar la experiencia del pasajero. El proyecto incluye:
- Conectividad Wi-Fi de alta velocidad en todo el predio.
- Terminales de autogestión de servicios varios.
- Pantallas de información en tiempo real con salidas y arribos.
Renovación edilicia
En lo que respecta a la infraestructura física, se destaca:
- Cambio total de pisos, revestimientos en baños y recambio de aberturas.
- Se reorganizarán las boleterías para mayor comodidad (con aire acondicionado y atención hacia el andén)
- Se creará un centro de informes turísticos y productivos.
- Andén: Colocación de piso granítico, cielorraso de metal perforado para cubrir estructuras, numeración de plataformas e iluminación LED ornamental y de gran potencia.
- Repavimentación asfáltica: Colocación en la playa de maniobras, de carga para dispositivos móviles en las salas de espera. de una carpeta de concreto asfáltico de 4 cm de espesor, cubriendo una superficie total de 2000 m².
Paseo y Feria de Artesanos
El diseño contempla la creación de un Paseo Ferial con una pérgola metálica destinada a los artesanos y productores locales. Además, se sumarán espacios lúdicos y áreas recreativas para esparcimiento y recreación.