En Jáchal, Independiente de Gran China es el que manda en Primera B

Este sábado habrá fútbol de ascenso en Jáchal con la octava fecha del certamen departamental de segunda división.

Lideres. Independiente de Gran China es el puntero del Torneo del Ascenso en Jáchal. Foto: De Zurda Jáchal.

En pleno fervor mundialista, el departamento Jáchal sigue con su calendario y este sábado habrá fútbol de ascenso tras la decisión del consejo de programar solamente los partidos de la Primera B. Así, la Liga Jachallera tendrá actividad en el torneo de segunda división con una nueva jornada de su Torneo de Ascenso.

Será momento para la fecha 8 del Campeonato Alfredo González, que tiene como líder a Independiente de Gran China, que deberá cumplir con fecha libre, poniendo en riesgo la punta. Este sábado, desde las 14, la actividad se repartirá entre las canchas de La Falda y Peñarol de San Isidro, con dos partidos por sede.

En La Falda, en el primer turno, San Roque se medirá con la Unión Vecinal Otra Banda, mientras que de fondo, el local La Falda será anfitrión del escolta, La Frontera que intentará pasar a la punta.

En cancha de Peñarol, abrirán el sábado Boca del Médano ante el Atlético Huaco, mientras que de fondo se medirán Calle Varas con San Blas. Recordando que el otro que cumplirá fecha libre será San Martín de La Represa.