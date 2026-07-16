    • 16 de julio de 2026 - 17:44

    En Jáchal, Independiente de Gran China es el que manda en Primera B

    Este sábado habrá fútbol de ascenso en Jáchal con la octava fecha del certamen departamental de segunda división.

    Lideres. Independiente de Gran China es el puntero del Torneo del Ascenso en Jáchal. Foto: De Zurda Jáchal.

    Lideres. Independiente de Gran China es el puntero del Torneo del Ascenso en Jáchal. Foto: De Zurda Jáchal.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En pleno fervor mundialista, el departamento Jáchal sigue con su calendario y este sábado habrá fútbol de ascenso tras la decisión del consejo de programar solamente los partidos de la Primera B. Así, la Liga Jachallera tendrá actividad en el torneo de segunda división con una nueva jornada de su Torneo de Ascenso.

    Leé además

    Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial. 

    Murió un peatón de 77 años tras ser atropellado por una moto en el centro de Jáchal
    La última crecida que dejó aislada Mogna.

    Una obra clave: Mogna dejará de quedar aislada por las crecidas en verano

    Será momento para la fecha 8 del Campeonato Alfredo González, que tiene como líder a Independiente de Gran China, que deberá cumplir con fecha libre, poniendo en riesgo la punta. Este sábado, desde las 14, la actividad se repartirá entre las canchas de La Falda y Peñarol de San Isidro, con dos partidos por sede.

    En La Falda, en el primer turno, San Roque se medirá con la Unión Vecinal Otra Banda, mientras que de fondo, el local La Falda será anfitrión del escolta, La Frontera que intentará pasar a la punta.

    En cancha de Peñarol, abrirán el sábado Boca del Médano ante el Atlético Huaco, mientras que de fondo se medirán Calle Varas con San Blas. Recordando que el otro que cumplirá fecha libre será San Martín de La Represa.

    En las posiciones, Independiente es el puntero con 15 puntos, escoltado por La Frontera que tiene 13 al igual que La Falda. Más abajo aparecen Otra Banda y San Blas con 8 puntos, mientras que Huaco suma 7. Con 5 puntos luego están Calle Varas y San Martín, mientras que San Roque suma 3 unidades y cierra, Boca del Médano sin puntos todavía.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ambiente y la UNSJ trabajarán juntas por el patrimonio geológico de La Ciénaga.

    Ambiente y la UNSJ se alían para actualizar el conocimiento científico en La Ciénaga y proteger su patrimonio

    La Selección argentina sufrió un inconveniente que retrasó su llegada a Nueva York, sede de la final del Mundial 

    La Selección argentina sufrió un inconveniente que retrasó su llegada a Nueva York

    sin internet y en medio del desierto sanjuanino: la historia detras del video viral de los puesteros de bermejo que vieron en una duna el argentina-inglaterra

    Sin internet y en medio del desierto sanjuanino: la historia detrás del video viral de los puesteros de Bermejo que vieron en una duna el Argentina-Inglaterra

    Por Vanessa Chaparro
    Diego Maradona.

    El secretario personal de Maradona habló de los días previos a su muerte: "No estaba bien y tomaba mucho alcohol"