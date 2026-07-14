Murió un peatón de 77 años tras ser atropellado por una moto en el centro de Jáchal

La víctima fue embestida cuando intentaba cruzar la calle Juan de Echegaray. Había sido trasladada al Hospital Rawson con graves heridas, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Un trágico siniestro vial ocurrido este martes en el departamento Jáchal terminó con la muerte de un hombre de 77 años. La víctima, identificada como Valentín Nicolás Castro, fue atropellada por una motocicleta cuando intentaba cruzar una calle del centro jachallero y, pese a recibir asistencia médica, falleció horas después en el Hospital Rawson.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 sobre calle Juan de Echegaray, entre Agustín Gómez y avenida 25 de Mayo. Según las primeras actuaciones de la Unidad Fiscal del Norte, Castro caminaba por la vereda y, al intentar cruzar la calzada, fue embestido por una motocicleta conducida por Elías Pizarro, de 24 años, quien no logró advertir la presencia del peatón ni evitar la colisión.

Producto del fuerte impacto, tanto el peatón como el motociclista cayeron sobre el asfalto y sufrieron diversas lesiones. Castro fue asistido en un primer momento por personas que se encontraban en el lugar y por efectivos de la Comisaría 21ª de San José de Jáchal, que realizaban recorridos preventivos por la zona.

Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital San Roque de Jáchal. Allí, los médicos constataron que el hombre de 77 años presentaba lesiones con sangrado en el rostro y la cabeza, por lo que la Unidad Fiscal del Norte dispuso el inicio de las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro. Entre las medidas ordenadas se encuentran la toma de testimonios y la búsqueda de registros de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones.

El informe médico determinó que Castro presentaba un politraumatismo grave, mientras que Pizarro sufrió una fractura con desplazamiento de la clavícula derecha. Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron derivados alrededor de las 16:30 al Hospital Rawson.