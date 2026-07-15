Con alerta por viento Zonda, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 15 de julio

Tras varias jornadas marcadas por el frío intenso, el tiempo dará un respiro este miércoles en San Juan. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 3°C durante la mañana, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará una máxima de 21°C.

El organismo prevé una jornada con cielo mayormente nublado en las primeras horas, aunque con el paso del día las condiciones mejorarán y el cielo se presentará algo nublado.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará desde el sector sur, favoreciendo el ambiente fresco. Sin embargo, hacia la tarde y la noche rotará al norte, lo que contribuirá al ascenso de la temperatura y a que la sensación térmica resulte más agradable.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Alerta por viento Zonda en San Juan Precordillera de Iglesia - Precordillera de Jáchal - Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.