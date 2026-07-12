Pronóstico del tiempo en San Juan: domingo con neblina por la mañana y máxima de 15°C

El Servicio Meteorológico anticipa una jornada fría para este domingo 12 de julio en San Juan. Habrá neblina durante las primeras horas del día, cielo parcialmente nublado por la tarde y sin probabilidades de lluvias.

El domingo 12 de julio comenzará con un ambiente muy frío en San Juan, donde la temperatura mínima será de -1°C y la máxima alcanzará los 15°C, según el pronóstico actualizado.

Durante la mañana se espera la presencia de neblina, por lo que se recomienda extremar las precauciones al conducir debido a la reducción de la visibilidad. Con el correr de las horas, el cielo estará parcialmente nublado durante la tarde y mayormente nublado por la noche.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica un 0% de probabilidades de lluvia para toda la jornada, por lo que no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará entre 7 y 12 km/h, predominando del noroeste (NO) durante la mañana y rotando al noreste (NE) por la tarde y la noche. No se prevén ráfagas de consideración.

Así seguirá el tiempo en San Juan El pronóstico para los próximos días anticipa un leve ascenso de las temperaturas máximas: