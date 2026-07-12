Pronóstico del tiempo en San Juan: domingo con neblina por la mañana y máxima de 15°C

El domingo 12 de julio comenzará con un ambiente muy frío en San Juan, donde la temperatura mínima será de -1°C y la máxima alcanzará los 15°C, según el pronóstico actualizado.
El Servicio Meteorológico anticipa una jornada fría para este domingo 12 de julio en San Juan. Habrá neblina durante las primeras horas del día, cielo parcialmente nublado por la tarde y sin probabilidades de lluvias.
El domingo 12 de julio comenzará con un ambiente muy frío en San Juan, donde la temperatura mínima será de -1°C y la máxima alcanzará los 15°C, según el pronóstico actualizado.
Durante la mañana se espera la presencia de neblina, por lo que se recomienda extremar las precauciones al conducir debido a la reducción de la visibilidad. Con el correr de las horas, el cielo estará parcialmente nublado durante la tarde y mayormente nublado por la noche.
En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica un 0% de probabilidades de lluvia para toda la jornada, por lo que no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.
El viento soplará entre 7 y 12 km/h, predominando del noroeste (NO) durante la mañana y rotando al noreste (NE) por la tarde y la noche. No se prevén ráfagas de consideración.
El pronóstico para los próximos días anticipa un leve ascenso de las temperaturas máximas:
De esta manera, tras un domingo con heladas y neblina durante las primeras horas, San Juan tendrá una semana con tardes más templadas y temperaturas que llegarán hasta los 25°C hacia el jueves y el viernes.