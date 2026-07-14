La temperatura sube de a poco, así estará el tiempo en San Juan este martes 14 de julio

Después de varias mañanas con temperaturas muy bajas, San Juan tendrá este martes 14 de julio una jornada más agradable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado por la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones y con un marcado ascenso de la temperatura respecto al amanecer.

La mínima prevista es de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C, lo que permitirá disfrutar de una tarde más templada en gran parte de la provincia.

Durante la mañana el viento será muy leve, del sector sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h. En horas de la tarde rotará al sur y aumentará su intensidad, con registros de entre 13 y 22 km/h, condiciones que se mantendrán durante la noche.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.