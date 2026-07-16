El secretario personal de Maradona habló de los días previos a su muerte: "No estaba bien y tomaba mucho alcohol"

Maximiliano Pomargo, colaborador y secretario de Diego Maradona, declaró este jueves como testigo en el juicio y describió el deterioro que atravesó el exfutbolista durante las semanas previas a su muerte. “Maradona no estaba bien. Le transmití a Luque que entraba en una caída libre. Estaba tomando mucho y no había manera”, sostuvo ante el Tribunal.

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Según relató, el consumo de alcohol era una preocupación constante para quienes rodeaban a Maradona y la situación se agravó durante octubre de 2020. “Vivíamos en un contexto de varias situaciones que después mejoraba, dejaba de tomar y después volvía a tomar”, recordó.

Pomargo aseguró que incluso se llegó a analizar una internación involuntaria. “En ese mes, si mal no recuerdo, en un momento se barajó la idea de internarlo a la fuerza, que me dijeron que era por un tema de medicación. Se hablaba de eso”, señaló.

Durante su testimonio también explicó que Leopoldo Luque era el médico de mayor confianza de Maradona y que cualquier necesidad vinculada con su salud pasaba por él. “Era la persona encargada de la salud. Diego le pedía desde un oculista hasta un dentista. Era la persona que lo trataba”, afirmó.

Pomargo recordó que entre la etapa donde vivía en Bella Vista y La Plata comenzó a intervenir la psiquiatra Agustina Cosachov, justamente cuando el consumo de alcohol se intensificó. “Diego empieza a tomar mucho. Entonces dijimos: ‘¿Qué hacemos? Está tomando demasiado’ . Ahí aparece Agustina. Después Diego prometió que no iba a tomar más y estuvo un mes y medio o dos meses sin consumir”, señaló.

La polémica por la internación domiciliaria

El testigo también hizo referencia a la internación domiciliaria que se dispuso tras la cirugía por el hematoma subdural. Afirmó que Maradona rechazaba la posibilidad de ser trasladado a una clínica psiquiátrica y que esa negativa fue determinante para buscar otra alternativa.

“Diego no quería ser internado en un psiquiátrico. Eso lo enfurecía. Por eso empieza el tema de la internación domiciliaria. Siempre fue por su adicción al alcohol”, sostuvo.

Durante la audiencia también se exhibieron chats entre Luque y Pomargo intercambiados entre agosto y octubre de 2020. En uno de ellos, el neurocirujano advertía: “Con la pastilla, la enfermedad y el alcohol, es una bomba de tiempo”. En otro mensaje, además, le comunicaba que estaba evaluando “cómo gestionar la domiciliaria”, aunque aclaraba que no creía que fuera a funcionar. “Nunca hubiera hecho nada en contra de la voluntad de Diego”, aseguró Pomargo.

En este sentido, insistió en que la internación domiciliaria había sido dispuesta para tratar la adicción al alcohol de Maradona y remarcó que esa determinación no pasó por él. “Era una internación domiciliaria por la adicción al alcohol, eso lo decidían los médicos”, sostuvo. También aseguró que jamás habría obligado al exfutbolista a aceptar un tratamiento contra su voluntad: “Nunca hubiera hecho nada en contra de la voluntad de Diego”.

El colaborador también reveló que participó de la reunión realizada el día previo al alta de la Clínica Olivos, de la que formaron parte Luque, Agustina Cosachov, las hermanas de Maradona, Verónica Ojeda, Víctor Stinfale y otros allegados. Según contó, fueron las hijas del exfutbolista quienes le pidieron que estuviera presente y, antes de ingresar, el Diez le solicitó que grabara el encuentro porque creía que iban a decidir una nueva internación.

“Diego decía a todos que lo querían internar, y no era así”, sostuvo Pomargo al recordar esa reunión. Además, explicó que el exfutbolista rechazaba la posibilidad de ser trasladado a una clínica psiquiátrica, lo que derivó en la elección de una internación domiciliaria tras su externación.

Por su parte, recordó que días antes de la muerte de Maradona advirtió que el exfutbolista tenía una importante hinchazón corporal y que de inmediato se comunicó con Luque y Cosachov para consultar por su estado. Según declaró, ambos le respondieron que esa condición se debía a que llevaba mucho tiempo acostado.