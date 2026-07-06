Ambiente y la UNSJ se alían para actualizar el conocimiento científico en La Ciénaga y proteger su patrimonio

La Secretaría de Ambiente firmó un importante convenio de cooperación con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) con el objetivo de poner en marcha un ambicioso proyecto de investigación en el Área Natural Protegida La Ciénaga , ubicada en la localidad de Huaco, departamento Jáchal.

Lorena Garay Pellice, la sanjuanina que entiende más que idiomas y guarda los secretos más importantes de San Juan

La iniciativa, que articula el esfuerzo del Estado provincial y el sistema científico, busca actualizar el conocimiento científico sobre el invaluable patrimonio geológico y paleontológico del lugar . Toda la información recabada no sólo enriquecerá el saber académico, sino que se convertirá en la piedra basal para la elaboración del futuro Plan de Manejo de esta área protegida de Jáchal, garantizando estrategias sólidas de conservación y un uso estrictamente sustentable del territorio.

Lejos de quedar encerrado en los laboratorios, este proyecto tiene una fuerte impcto social y económico. Uno de los grandes horizontes de la alianza es impulsar el geoturismo como una herramienta de desarrollo local . De esta manera, se apunta a generar nuevas oportunidades laborales y productivas para las comunidades jachalleras de la zona, logrando una integración armónica entre la protección del entorno natural y la actividad turística.

Para alcanzar estas metas, el plan de trabajo contempla una serie de acciones en el territorio que incluyen:

"La articulación entre el sistema científico, el Estado y los actores locales fortalece la gestión ambiental y genera conocimiento aplicado para el desarrollo sostenible, en línea con la construcción del San Juan del futuro", destacan las instituciones involucradas.

Capacitación y divulgación: la comunidad como protagonista

El convenio entiende que no hay conservación posible sin el involucramiento de los vecinos. Por este motivo, se pondrán en marcha instancias de capacitación destinadas a pobladores y guías locales, buscando fortalecer sus capacidades en el sector del turismo de naturaleza y dotarlos de herramientas para recibir a visitantes de todo el mundo.

Asimismo, los investigadores asumirán el desafío de traducir la complejidad de la ciencia en un lenguaje accesible. Se desarrollarán materiales de divulgación para acercar el conocimiento a toda la comunidad, promoviendo el orgullo y el sentido de pertenencia por la riqueza de su tierra.

Innovación en territorio: senderos y herramientas digitales

El impacto visual y educativo en La Ciénaga será notorio. El proyecto contempla el diseño de un sendero interpretativo geológico y paleontológico, diseñado especialmente para que los turistas puedan recorrer el área comprendiendo la historia de la Tierra grabada en las rocas de Huaco.

Este sendero se complementará con la producción de material gráfico tradicional, contenidos audiovisuales de alto impacto y el desarrollo de herramientas digitales de última generación para potenciar la difusión de los atractivos del área protegida a nivel global.

Las investigaciones de campo y el desarrollo técnico estarán a cargo de los profesionales del Instituto de Geología de la Universidad Nacional de San Juan (INGEO). El proyecto contará con el acompañamiento permanente de la Secretaría de Ambiente y el apoyo estratégico de la Cámara de Turismo de Jáchal, consolidando un modelo de gestión donde la ciencia, la política pública y el sector privado caminan de la mano.