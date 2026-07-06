Lorena Garay Pellice, la sanjuanina que entiende más que idiomas y guarda los secretos más importantes de San Juan

Lorena Garay Pellice conoce a la profundidad los pasillos de Casa de Gobierno y los distintos ministerios. Si bien no suele figurar en las fotos institucionales ni tener una gran exposición, sobre sus manos han pasado a lo largo de muchos años importantes documentos, reuniones y definiciones, cruciales para la provincia. Ella desde el 2014 se desempeña como la traductora oficial del Gobierno de San Juan, siendo sin duda una de las personas que maneja un gran caudal de información.

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"Todo documento internacional que entra al Gobierno pasa por mis manos" , resume. Su vínculo con el Gobierno provincial comenzó en 2014 como proveedora externa. Dos años después fue incorporada al equipo de trabajo y, en 2021, pasó a planta permanente para desempeñarse como traductora oficial de la gobernación.

A lo largo de más de dos décadas de profesión acumuló experiencias tan diversas como desafiantes. Algunas incluso la obligaron a improvisar soluciones en tiempo real. "La verdad es que es mucha la responsabilidad", admite.

Su tarea va mucho más allá de traducir textos. También participa como intérprete en videoconferencias, reuniones institucionales, rondas de negocios y encuentros con organismos extranjeros convocada por distintos ministerios y dependencias estatales. Gran parte de la documentación que recibe contiene información sensible o estratégica para la provincia.

"Hay una cuestión de confidencialidad muy importante. Trabajo sola en una oficina y contamos con sistemas para garantizar que la información solo sea vista por las personas autorizadas" , señala. El haber mantenido su práctica de manera profesional llevó a ser una fuente de confianza importante paredes adentro de Casa de Gobierno.

En una misma semana puede encontrarse traduciendo estados contables de empresas, contratos, licitaciones o acompañando negociaciones que involucran inversiones millonarias. Cada actividad exige una preparación distinta. Por eso, antes de cada intervención realiza un trabajo previo que muchas veces permanece invisible para quienes observan desde afuera.

No solo estudia el tema que se va a tratar, sino que intenta contactar previamente a las personas con las que deberá interactuar para familiarizarse con los acentos, modismos y formas de interactuar que hay del otro lado.

Sobre este aspecto, la profesional detalló: "Necesito saber cómo hablan, cuál es su ritmo, si tienen alguna dificultad en la pronunciación. No es lo mismo interpretar a un árabe que a un australiano. Los dos hablan inglés, pero tienen modismos, tonadas y jergas completamente diferentes".

Incluso acuerda de antemano qué modalidad utilizará durante el encuentro. Puede ser una interpretación simultánea, consecutiva o de enlace, técnicas que requieren habilidades distintas y que influyen directamente en el desarrollo de la comunicación.

La habilidad de improvisar, el arte de una traducción eficaz ante los obstáculos

La experiencia permite tener mayor cancha a la hora de pararse ante nuevos desafíos, pero, así como sucede en gran parte de las profesiones y los oficios, ser traductor no es tarea sencilla. No solo sobre los profesionales recae la responsabilidad de comunicar de manera efectiva y correcta, sino de interpretar correctamente para poder realizar una traducción como corresponde.

Uno de los primeros grandes obstáculos que atravesó Garay Pellice llegó cuando comenzó a trabajar con interlocutores árabes. Sobre aquel momento, recuerda: "La primera vez que los escuché hablar no entendía qué me estaban diciendo. La pronunciación de algunas letras, como la P y la B, es muy similar para ellos y eso me complicaba muchísimo".

Con el tiempo, la práctica y la exposición constante le permitieron familiarizarse con esos matices culturales y lingüísticos. Sin embargo, asegura que el desafío más complejo de toda su carrera llegó con una comitiva de Corea.

"Uno de ellos estaba convencido de que hablaba un inglés excelente, pero era muy difícil entenderlo porque los sonidos son distintos. Finalmente lo solucioné escribiendo. Fue el desafío más grande que tuve en más de veinte años de profesión", cuenta entre risas.

Para Garay Pellice, esas situaciones demuestran por qué la capacitación constante es una necesidad y no una opción. Los idiomas evolucionan, aparecen nuevas terminologías y cada sector incorpora vocabulario específico que debe conocerse con precisión. "Cuando estoy interpretando, todo sucede aquí y ahora. Es oral y muchas veces no hay margen para equivocarse. La traducción, en cambio, es escrita. Son dos profesiones diferentes, aunque compartan la misma base", aclara.

La diferencia parece sencilla, pero para quienes trabajan en el sector es una aclaración necesaria. Traductores e intérpretes comparten herramientas lingüísticas, aunque sus formas de trabajo, tiempos y exigencias sean completamente distintas.

Pese a que la improvisación forma parte del oficio, la traductora del Gobierno y actual presidente del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan nunca deja de estudiar. Después de todo, en su trabajo, entender una palabra puede cambiar el sentido de una negociación entera.