    • 6 de julio de 2026 - 12:59

    Los empleados públicos de San Juan saldrán antes para ver a Argentina ante Egipto

    El gobernador Marcelo Orrego confirmó que la administración pública provincial finalizará la jornada laboral antes de lo habitual por el partido del Mundial 2026.

    La administración pública terminará su jornada laboral 40 minutos antes que lo habitual.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    El mandatario aclaró que la medida no implica un asueto ni un día no laborable, sino una salida anticipada que deberá aplicarse sin afectar el funcionamiento de las reparticiones públicas.

    Queremos que cada empleado pueda llegar con tiempo a su casa. Hay que tener humanidad con los empleados. Queremos que todos vayan a su casa para que vean el partido”, expresó Orrego.

    El gobernador remarcó que la prioridad continúa siendo el cumplimiento de las obligaciones laborales y diferenció la decisión adoptada en San Juan de otras medidas implementadas en distintas jurisdicciones.

    “Siempre hay que trabajar”, afirmó, aunque consideró que también es importante contemplar el aspecto humano en una ocasión especial como un partido de la Selección Argentina en una Copa del Mundo.

    En ese sentido, explicó que cada organismo deberá organizar la jornada para asegurar que la atención al público y la prestación de los servicios no se vean resentidas. “Todo lo que sea normal y que no perjudique a nadie”, señaló al justificar la modalidad elegida.

    La organización quedará a cargo de cada repartición, que deberá coordinar la salida anticipada de sus agentes sin interrumpir las tareas habituales.

    Orrego también destacó que quienes trabajan en el Estado cumplen diariamente una función de servicio hacia la comunidad y consideró que merecen contar con ese margen para compartir un momento deportivo tan esperado junto a sus familias.

    “Tenemos que tener esa parte humana”, sostuvo. Y concluyó: “Ese señor, esa señora que todos los días trabaja en el Estado y está prestando obligaciones a la gente también pueda tener esa cuotita para llegar a su casa y ver con su hijo y su familia un partido de la Selección”.

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