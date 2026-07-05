La reforma electoral que impulsa la Casa Rosada reabrió las especulaciones sobre un acuerdo entre Orrego y Milei para el 2027

El desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete reactivó un engranaje que la Casa Rosada considera determinante para la subsistencia de Javier Milei: la negociación con los gobernadores dialoguistas. Detrás de los reclamos por rutas, obras públicas, créditos internacionales y fondos federales, el Gobierno nacional busca abrir una conversación de mayor alcance, con la mira puesta en la reforma electoral y en la construcción de alianzas para las presidenciales de 2027.

El sanjuanino Marcelo Orrego integra ese grupo de mandatarios con línea directa con la Nación. De hecho, fue uno de los gobernadores que asistieron a la asunción de Santilli y ya venía manteniendo un vínculo fluido con el ahora jefe de Gabinete desde que ocupaba el Ministerio del Interior.

La negociación tiene dos carriles que avanzan en paralelo. Por un lado, los gobernadores reclaman respuestas a una agenda que se fue acumulando durante los dos primeros años de gestión libertaria: reactivación de obras de infraestructura, especialmente rutas nacionales; autorización del Ministerio de Economía para acceder a créditos internacionales; desembolso de fondos retenidos y financiamiento para distintas áreas.

San Juan conoce de primera mano la discusión. El Gobierno de Orrego consiguió autorización de la Cámara de Diputados para tomar financiamiento internacional destinado al desarrollo de la obra pública y cosechó el aval -por ahora en términos informales- de la Nación para avanzar con esas operaciones. Uno de los pedidos que hoy forman parte de la mesa de conversaciones con la Casa Rosada es la celeridad para la formalización de OK de Economía.

Por otro lado, el oficialismo nacional pretende obtener el respaldo político necesario para impulsar una reforma electoral cuyo eje pasa por eliminar —o eventualmente suspender de nuevo— las PASO. Para Karina Milei, es un cambio estratégico de cara a la reelección presidencial.

En ese paquete apareció además una alternativa que modifica el tablero de jugadas políticas. Según consignó el diario La Nación y otros medios de comunicación, existe la posibilidad de habilitar listas colectoras para diputados y senadores nacionales. La propuesta, todavía en discusión entre la Casa Rosada y varios gobernadores, permitiría que un mandatario provincial mantenga una lista legislativa propia mientras acompaña la candidatura presidencial de Milei. Es decir, ofrecer una salida intermedia para provincias donde no exista un acuerdo pleno entre La Libertad Avanza y el oficialismo local.

El esquema cobra especial interés en San Juan. En las legislativas nacionales de 2025 hubo conversaciones entre el orreguismo y La Libertad Avanza a nivel nacional que nunca terminaron de cristalizarse. Nunca quedó claro si fue Marcelo Orrego quien descartó un entendimiento con el oficialismo nacional o si la decisión obedeció a la postura del diputado nacional José Peluc, representante de Javier Milei en la provincia.

El resultado fue un escenario de tercios. El peronismo terminó primero (perdió un diputado), el frente de Orrego quedó segundo (sostuvo la banca) y La Libertad Avanza ocupó el tercer lugar. Ninguno consiguió despegarse ampliamente del resto y, aunque no logró imponerse, el espacio libertario superó los 110.000 votos, un caudal que terminó fortaleciendo la posición de Peluc, que sumó un legislador a la Cámara baja.

Ese antecedente volvió a instalar el debate hacia 2027. Dentro del oficialismo provincial aparecen dirigentes que ya expresaron públicamente una mirada favorable a un entendimiento con Milei. Entre ellos, el vicegobernador Fabián Martín y el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, quienes consideran que una alianza podría potenciar las posibilidades electorales del espacio al generar un bloque antikirchnerista.

Sin embargo, otros sectores del orreguismo prefieren evitar definiciones anticipadas. Antes de resolver cualquier estrategia quieren observar cómo llega Milei a la segunda mitad de su mandato. En la Casa de Gobierno entienden que una alianza sólo tendría sentido si el Presidente conserva niveles altos de respaldo social. En otras palabras, nadie parece tener inconvenientes en acompañar la ola Milei. El interrogante es qué ocurrirá si la situación económica o la imagen presidencial dejan de jugar a favor y el sello libertario pasa de ser un activo electoral a convertirse en un costo para los aliados provinciales.

La otra variable es José Peluc. El diputado nacional continúa siendo el principal interlocutor de Karina Milei en San Juan y mantiene la misma posición que exhibió durante la campaña pasada. En su entorno suelen resumir esa lógica con una frase que el legislador repite desde hace tiempo: "Lo único que sé es hacer caso".

Es un mantra que refleja el funcionamiento del espacio libertario sanjuanino. Las definiciones estratégicas no pasan por la provincia sino por la Secretaría General de la Presidencia.

En ese esquema, Peluc mantiene una mirada escéptica sobre los acuerdos amplios. Entre sus colaboradores todavía repiten otro concepto que el diputado utiliza con frecuencia: "Hay sumas que restan", una síntesis de su preferencia por competir con identidad propia antes que compartir listas con otros espacios. Pero, como reconocen incluso dentro de La Libertad Avanza, la última palabra no será del dirigente sanjuanino. La decisión quedará en manos de Karina Milei.