Marcelo Orrego respaldó a Diego Santilli tras su jura como jefe de Gabinete: "Ese es el camino"

El gobernador Marcelo Orrego compartió un mensaje de respaldo tras participar de la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
El gobernador de San Juan participó de la ceremonia encabezada por Javier Milei en la Casa Rosada y luego destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Nación y las provincias.
El gobernador Marcelo Orrego compartió un mensaje de respaldo tras participar de la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
A través de sus redes sociales, Orrego publicó una fotografía junto a Santilli y al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y destacó la importancia de sostener una relación de cooperación entre el Gobierno nacional y las provincias.
"En la jura de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, compartimos un encuentro junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio", expresó el mandatario sanjuanino.
Finalmente, Orrego felicitó al nuevo jefe de Gabinete y le deseó éxito en la gestión: "Felicitaciones, Diego. Te deseo muchos éxitos en este desafío tan importante para la Argentina".
El gobernador de San Juan fue uno de los 14 mandatarios provinciales que asistieron al acto de asunción de Santilli, en una ceremonia que representó una señal de respaldo institucional al Gobierno nacional tras el cambio en la Jefatura de Gabinete.