San Juan fortaleció su preparación para brindar una respuesta más rápida ante terremotos

Con la participación de fuerzas de seguridad provinciales, nacionales, armadas, organismos de emergencia y equipos especializados, finalizó el Taller de Respuesta ante Catástrofes Naturales (Terremotos) San Juan, una capacitación que fortaleció la coordinación y la capacidad de respuesta de las instituciones que actúan ante una eventual emergencia sísmica en la provincia.

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El gobernador Marcelo Orrego participó del cierre de la actividad, que durante cinco jornadas reunió a personal de todas las fuerzas con el objetivo de mejorar los procedimientos de actuación, consolidar el trabajo conjunto y optimizar los tiempos de respuesta frente a situaciones de riesgo.

Participaron el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, el jefe de la policía de San Juan, Néstor Álvarez, el director del Servicio Penitenciario, Carlos Suárez. El jefe de Sección Inteligencia de Montaña, Juan Antonio Cabrignac, y el director de Protección Civil, Carlos Heredia. Asimismo, estuvo presente el jefe del Regimiento de Infantería de Montaña número 22, Pablo Molina, la jefa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandra Montivero y demás autoridades de los diferentes estamentos de Seguridad de la provincia.

El principal beneficio de esta instancia de formación es que permite que los organismos involucrados trabajen bajo criterios comunes, con protocolos coordinados y una planificación compartida, aspectos fundamentales para brindar una asistencia más rápida y eficiente a la población en caso de un terremoto.

En este contexto, el gobernador dijo: "Ver hoy trabajando juntos a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y más de una docena de organizaciones civiles es una gran satisfacción. Estas 5 jornadas de capacitación permitieron analizar distintos escenarios y prepararnos para responder de manera coordinada ante una emergencia. Lo más importante no es solo tomar decisiones, sino actuar en equipo y saber cómo responder cuando una situación de catástrofe genera incertidumbre. Los sanjuaninos hemos aprendido de nuestra historia: la experiencia no es solo lo que nos pasó, sino lo que hacemos con lo que nos pasó. Por eso vamos a seguir fortaleciendo el trabajo conjunto y brindando los recursos necesarios. Estoy orgulloso del compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio de cada uno de ustedes. En los momentos difíciles, los sanjuaninos demostramos que unidos podemos superar cualquier obstáculo”.

A lo largo del taller se desarrollaron actividades teóricas y prácticas vinculadas con primeros auxilios, comunicaciones, cartografía, organización de patrullas de rescate y gestión operativa de emergencias. Además, los participantes realizaron un simulacro integrador que recreó situaciones de búsqueda, localización y evacuación de víctimas, permitiendo poner en práctica los conocimientos adquiridos.

En cinco jornadas participaron 80 efectivos de distintas fuerzas y organizaciones de seguridad, y en el ejercicio del último día, 100 personas. El área de trabajo abarcó unos 8000 m², incluyendo escenarios en altura, al aire libre y espacios confinados.

La capacitación fue organizada de manera conjunta por la Sección de Inteligencia de Montaña “San Juan” y la Dirección de Protección Civil de la Provincia, y contó con la participación de representantes del Regimiento de Infantería de Montaña 22, Gendarmería Nacional, Policía de San Juan, Bomberos, equipos de emergencias sanitarias, aeronáutica y otros organismos vinculados a la gestión del riesgo.

Durante el cierre, Orrego valoró el compromiso de las instituciones participantes y destacó la importancia de seguir fortaleciendo las capacidades del sistema de respuesta provincial. En una provincia con alta actividad sísmica como San Juan, la preparación permanente y el entrenamiento coordinado constituyen herramientas clave para cuidar a las personas, reducir riesgos y actuar con mayor eficacia cuando una emergencia lo requiere.

La experiencia también permitió identificar fortalezas y oportunidades de mejora, consolidando vínculos de cooperación que podrán ser fundamentales ante futuras contingencias. De esta manera, San Juan continúa avanzando en la construcción de un sistema de respuesta más integrado, preparado y centrado en la protección de la comunidad.