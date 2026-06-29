Orrego respaldó a Santilli: "Estoy seguro de que va a ser un gran jefe de Gabinete"

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó su respaldo a la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación y se mostró optimista sobre el impacto que tendrá su llegada para la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.

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En rueda de prensa, Orrego aseguró que conoce a Santilli desde hace años, cuando ambos compartieron funciones como diputados nacionales, y destacó tanto su vínculo institucional como personal.

"Es un hombre que genera siempre compromiso, resuelve conflictos y genera consenso. Lo conozco desde hace muchos años y hemos construido una muy buena relación, no solo desde lo institucional, sino también desde lo afectivo. Espero que tenga muchísimos éxitos", afirmó. "Es un hombre que genera siempre compromiso, resuelve conflictos y genera consenso. Lo conozco desde hace muchos años y hemos construido una muy buena relación, no solo desde lo institucional, sino también desde lo afectivo. Espero que tenga muchísimos éxitos", afirmó.

El mandatario sanjuanino puso el acento en una de las cualidades que considera centrales para el cargo: su mirada federal.

"Tiene una mirada federal, que eso realmente es muy importante. Además, genera consensos, que en estos tiempos son sumamente significativos", sostuvo. "Tiene una mirada federal, que eso realmente es muy importante. Además, genera consensos, que en estos tiempos son sumamente significativos", sostuvo.

Consultado sobre si el nombramiento puede resultar beneficioso para San Juan, Orrego respondió que la relación de confianza que mantiene con Santilli permitirá seguir agilizando las gestiones de la provincia ante la Nación.

"Nos conocemos muy bien y eso nos da la oportunidad a los sanjuaninos de aceitar permanentemente los caminos para resolver cualquier tipo de temas que tengamos que resolver", señaló. "Nos conocemos muy bien y eso nos da la oportunidad a los sanjuaninos de aceitar permanentemente los caminos para resolver cualquier tipo de temas que tengamos que resolver", señaló.

En ese sentido, remarcó que el nuevo jefe de Gabinete posee "capacidad, compromiso y una mirada hacia el futuro", aunque insistió en que el aspecto más relevante es su visión federal.

"A mí lo que más me interesa es que tenga una mirada federal, no solo de la Argentina, sino en lo particular para todos los sanjuaninos. Eso me parece sumamente importante", expresó. Orrego también manifestó su confianza en el desempeño que tendrá Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y destacó sus condiciones personales para el cargo.

"Creo honestamente, porque lo conozco desde hace muchos años, que va a tener muy buenos resultados porque es una persona empática y sabe asumir las responsabilidades de la forma que tiene que hacerlo un jefe de Gabinete", afirmó. El gobernador explicó además que mantiene un contacto frecuente con el flamante funcionario y consideró que su nuevo rol dará mayor impulso a las gestiones que San Juan lleva adelante ante el Gobierno nacional.

"Todos los proyectos y gestiones que viene desarrollando la provincia siempre han ido avanzando con absoluta seriedad. Ahora, siendo jefe de Gabinete, lejos de cambiar eso, le va a dar fortaleza a todo este tipo de gestiones para que Nación y provincia logren resultados significativos", sostuvo.

Por último, Orrego reveló que ya se comunicó personalmente con Santilli para felicitarlo por su designación y reiteró su respaldo. "Le deseo el mayor de los éxitos. Se lo hice saber personalmente y también a través de la comunicación oficial del Gobierno. Estoy seguro de que va a ser un gran jefe de Gabinete", concluyó.