Orrego reivindicó la "transformación educativa", anunció inauguraciones en Jáchal y hasta elogió a Messi

La educación volvió a ocupar el centro de la escena en la agenda del gobernador Marcelo Orrego. Tras encabezar este martes el relanzamiento del Plan Comprendo y Aprendo en el auditorio Eloy Camus del Centro Cívico, el mandatario provincial destacó los resultados obtenidos en materia de alfabetización y comprensión lectora, reivindicó el trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y las fundaciones, y ratificó que la formación de los estudiantes es el eje principal de su gestión.

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Orrego destacó los avances educativos a través de los programas "Comprendo y Aprendo" y "Transformar la Secundaria"

Antes de ingresar de lleno en los temas educativos, Orrego fue consultado por la actuación de Lionel Messi en el partido de la Selección Argentina y aprovechó para dejar un mensaje de reconocimiento al capitán albiceleste. "Solamente hay que brindarle amor, cariño, respeto y reconocimiento por ofrecernos tantas alegrías a los argentinos", expresó.

El gobernador resaltó que la vigencia del rosarino a los 38 años es una muestra de perseverancia y disciplina. "Seguir rompiendo récords habla de una persona que tiene una constancia y una disciplina plenas. Dentro y fuera de la cancha ha sabido predicar con el ejemplo lo que se puede hacer en la vida", sostuvo.

Ya enfocado en el relanzamiento del programa educativo, Orrego no ocultó su satisfacción por los resultados que viene mostrando la provincia. "Estoy tan feliz porque teníamos números muy magros, sobre todo en lo que tiene que ver con el aprendizaje, la comprensión de textos, matemáticas, tecnología y lengua. Ver que hemos avanzado enormemente nos pone muy contentos", afirmó.

Según explicó, las evaluaciones realizadas muestran una mejora de cuatro puntos en los indicadores analizados. "Hemos mejorado cuatro puntos y esos cuatro puntos significan que los chicos tienen un mejor aprendizaje, que comprenden mejor", señaló.

Para el mandatario, esos avances son consecuencia de decisiones estratégicas adoptadas desde el inicio de la gestión. "Sabemos que la educación es la herramienta más poderosa que puede tener una persona para mirar su destino. La educación lo es todo, porque sin educación no hay futuro, no hay nada", enfatizó.

En ese sentido, destacó el trabajo de capacitación realizado por los docentes y la implementación del programa Comprendo y Aprendo, al que definió como uno de los pilares de la política educativa sanjuanina.

"Fue uno de los primeros programas de alfabetización desarrollados en la Argentina en los últimos años y ha dejado resultados sumamente significativos", aseguró.

Reconocimiento a docentes, empresas y fundaciones

Orrego también puso en valor el esquema de trabajo articulado que permitió sostener el programa. "Quiero agradecer a todas las empresas con las que hemos podido articular desde el Estado, a todas las fundaciones y, en particular, a la Fundación Banco San Juan", manifestó.

Según dijo, la coordinación entre los distintos actores permitió alcanzar objetivos concretos. "Hoy podemos decir que la educación en San Juan es una verdadera política de Estado que ha mejorado definitivamente en todos sus porcentajes", remarcó.

El gobernador sostuvo que los datos obtenidos ya permiten evaluar con mayor precisión el impacto de las medidas aplicadas.

"Ya estoy hablando de estadísticas, de algo tangible. Después de tres años de gestión tenemos números que han mejorado enormemente y eso me pone muy feliz", afirmó.

También dedicó un reconocimiento especial a los docentes. "Son quienes transforman, quienes generan el aprendizaje", expresó.

Como ejemplo de los avances logrados, relató experiencias que le acercaron desde las escuelas. "Me pasa que escucho audios de chicos que antes no comprendían lo que estaban leyendo o que no podían leer de corrido, y hoy escuchar cómo leen y cómo aprenden me da una satisfacción enorme", comentó.

Menos ausentismo y más tecnología

Durante la rueda de prensa, Orrego vinculó los avances educativos con otras políticas implementadas por su gestión, entre ellas el boleto educativo gratuito y los programas de incorporación tecnológica. "Con el boleto educativo gratuito hemos bajado un 40% el ausentismo de los chicos. No es poca cosa", destacó.

Asimismo, recordó la puesta en marcha de la transformación de la escuela secundaria y el programa de digitalización Domingo Faustino Sarmiento, mediante el cual se entregan computadoras a estudiantes y docentes.

"Miles de chicos reciben computadoras porque sabemos que quien domina la comunicación domina el mundo y nuestros chicos tienen que estar preparados para los desafíos que tiene el mundo", sostuvo.

Además, resaltó la incorporación de contenidos vinculados a matemáticas, tecnología y educación financiera como parte de la actualización del sistema educativo provincial.

Obras en Jáchal

Consultado por su agenda de los próximos días, el mandatario adelantó que continuará recorriendo departamentos alejados para inaugurar obras y servicios. Este jueves participará de actividades en Jáchal, donde se desarrollarán inauguraciones vinculadas a seguridad, salud e infraestructura. "Vamos a estar inaugurando comisarías, pavimentos y distintas prestaciones de servicios en materia de salud", indicó.

Entre ellas destacó el servicio de diálisis que funciona en ese departamento. "Ya son decenas y decenas de familias que no tienen que viajar a la Capital para recibir atención", señaló.

Finalmente, Orrego aseguró que la gestión provincial avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos al inicio de su mandato. "Estoy cumpliendo con cada palabra de mi programa de gobierno. Absolutamente con todo lo que le dije a la gente que iba a hacer", afirmó.