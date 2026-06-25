En el aniversario de Jáchal, Orrego inauguró obras clave para la seguridad, el agua potable, la salud y la conectividad

La celebración por el 275° aniversario de la fundación de San José de Jáchal tuvo un fuerte sello de gestión del Gobierno de San Juan. En una intensa agenda desarrollada en el departamento, el gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de una serie de obras estratégicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los jachalleros, fortalecer servicios esenciales y acompañar el crecimiento de la comunidad.

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El primer mandatario estuvo acompañado por los ministros de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; Salud, Amilcar Dobladez, secretario de Seguridad, Enrique Delgado, entre otras autoridades provinciales y departamentales.

En este contexto Orrego dijo: “Feliz de celebrar el 275° aniversario del departamento inaugurando obras importantes: la Comisaría 21ª refaccionada y ampliada, la pavimentación de la calle Eugenio Flores, y la apertura de servicios de diálisis y oncología que mejoran la calidad de vida y evitan traslados a la Capital. Todas estas obras se financian 100% con fondos provinciales, como parte de un compromiso concreto con los vecinos . Sigo trabajando día a día para el desarrollo del departamento y la provincia, priorizando proyectos clave como la Ruta 40 Norte y la mejora de servicios básicos, siempre enfocado en resultados tangibles y en el bienestar de la gente”.

La jornada comenzó con la inauguración de las obras de refacción, remodelación y ampliación integral de la Comisaría 21ª , una intervención que permitió modernizar y refuncionalizar el edificio policial para brindar mejores condiciones de atención a los vecinos y optimizar el trabajo del personal de seguridad.

La obra forma parte de la política provincial orientada a fortalecer la infraestructura de seguridad pública en todo el territorio sanjuanino, incorporando espacios más funcionales, accesibles y preparados para responder a las demandas actuales de la comunidad.

Posteriormente, el gobernador visitó el Hospital San Roque, donde recorrió las nuevas prestaciones incorporadas al sistema de salud departamental. Allí pudo interiorizarse sobre los avances y mejoras implementadas para ampliar la capacidad de atención y acercar servicios de mayor complejidad a los habitantes del norte sanjuanino. Especialmente recorrió el Servicio de Diálisis, entre otros.

Más tarde, la agenda continuó con la inauguración de la pavimentación de calle Eugenio Flores, una obra largamente esperada por los vecinos de Jáchal. Se trata de una arteria histórica que, pese a su importancia para la circulación local, nunca había contado con pavimento.

La intervención, ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad, permitió concretar uno de los compromisos asumidos por Orrego durante sus recorridas por el departamento. La obra mejora la transitabilidad, aporta mayor seguridad vial y favorece la conectividad de la zona, dando respuesta a un reclamo histórico de la comunidad.

La batería de inauguraciones continuó en Villa Mercedes, donde el mandatario provincial dejó habilitada la perforación de refuerzo para la Planta Potabilizadora. La obra permitirá fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable y garantizar una prestación más eficiente para miles de vecinos.

La nueva perforación incrementa la capacidad operativa de la planta y beneficiará directamente a las localidades de Villa Mercedes, Gran China, La Frontera, Costa Canal y sectores aledaños, consolidando una infraestructura fundamental para el desarrollo presente y futuro del departamento.

La ejecución de esta nueva perforación en la Planta Villa Mercedes estuvo acompañada, asimismo, por la realización de obras complementarias que forman parte del proyecto integral desarrollado por OSSE, entre ellas el reacondicionamiento de las cisternas existentes, la renovación de cañerías de interconexión, y mejoras en la infraestructura general del establecimiento. Esto fue posible a través del trabajo conjunto entre el Gobierno de San Juan, Obras Sanitarias, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, el Ministerio de Minería y los fideicomisos de Gualcamayo y Veladero Fase VI.

Las actividades del gobernador culminaron en tradicional desfile cívico-militar, donde estuvo acompañado por el intendente de Jáchal, Matías Espejo.

Se realizó frente a la Plaza General San Martín, instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones intermedias y agrupaciones de distintos sectores de la comunidad acompañaron los festejos por un nuevo aniversario de Jáchal.

De esta manera, la conmemoración de los 275 años del departamento estuvo acompañada por obras concretas que fortalecen servicios esenciales como la seguridad, la salud, el acceso al agua potable y la infraestructura vial, reflejando una política de gestión enfocada en mejorar la calidad de vida de los habitantes del norte sanjuanino y generar condiciones para su crecimiento y desarrollo.