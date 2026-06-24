    • 24 de junio de 2026 - 19:46

    Jáchal, entre las ciudades más frías del país: registró casi 5 grados bajo cero

    La localidad sanjuanina apareció en el ranking nacional del Servicio Meteorológico Nacional y se ubicó entre los diez puntos con las temperaturas más bajas del país.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La intensa ola polar que afecta a gran parte de la Argentina volvió a sentirse con fuerza en San Juan. Este miércoles, Jáchal se ubicó entre las diez ciudades más frías del país, al registrar una temperatura mínima de -4,9°C, según el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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    Los datos, relevados alrededor de las 6 de la mañana, muestran la persistencia de una masa de aire frío que mantiene bajo cero a numerosas localidades del territorio nacional por tercer día consecutivo.

    En la clasificación difundida por el organismo, Jáchal quedó en el sexto lugar entre los puntos más fríos del país, sólo por detrás de Santa Rosa de Conlara (San Luis), que encabezó el listado con -7,1°C; Bolívar (-5,8°C); El Calafate (-5,6°C); Río Colorado (-5,2°C) y Villa Reynolds (-5,2°C).

    El ránking se completó con Salta (-4,6°C), Uspallata (-4°C), Venado Tuerto (-4°C) y Santa Cruz (-3,9°C).

    La presencia de Jáchal en este listado refleja la crudeza de las condiciones meteorológicas que atraviesa el norte sanjuanino, donde las heladas se hicieron sentir con intensidad durante las primeras horas del día.

    Una ola polar que no da tregua

    El fenómeno se desarrolla en una semana caracterizada por cielos mayormente despejados y escasas precipitaciones en buena parte del país. Estas condiciones favorecen el enfriamiento nocturno y permiten que las temperaturas desciendan a valores extremos, típicos de los momentos más rigurosos del invierno.

    De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el ambiente frío continuará dominando durante los próximos días, por lo que se espera que las mínimas sigan ubicándose en registros muy bajos, especialmente en zonas rurales y cordilleranas.

    Alerta por temperaturas extremas

    En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas para amplias regiones del país. En San Juan, la advertencia alcanza principalmente al norte provincial, donde se encuentra Jáchal.

    Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, los grupos más vulnerables frente a la exposición prolongada al frío.

    Mientras la ola polar continúa avanzando sobre gran parte del territorio nacional, Jáchal vuelve a aparecer entre los puntos más fríos de la Argentina, en una postal invernal que se repite con fuerza durante esta semana.

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