    • 20 de junio de 2026 - 19:27

    Jáchal: imputaron por intento de femicidio al joven que quiso prenderle fuego a su pareja

    La Justicia formalizó la investigación contra Maximiliano Eric Mura Hernández por tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Permanecerá detenido mientras avanza la causa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco del Sistema Acusatorio Adversarial, la Segunda Circunscripción de la Justicia de San Juan formalizó la investigación penal preparatoria contra Maximiliano Eric Mura Hernández, acusado del delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de su pareja y madre de sus dos hijos.

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    Se trata del joven que intentó prenderle fuego a su pareja en Jáchal.

    La audiencia de control de detención y formalización se realizó ante el juez de garantías Eduardo Vega. En representación del Ministerio Público Fiscal actuó el fiscal Gastón Mateo Salvio, con la asistencia de la ayudante fiscal Eleonora Vargas.

    Durante la exposición, la Fiscalía solicitó la apertura de la investigación por un plazo de seis meses y requirió que el imputado permaneciera en prisión preventiva durante ese mismo período, al considerar la gravedad de los hechos investigados.

    Tras escuchar los planteos de las partes, el magistrado resolvió hacer lugar a la formalización de la investigación por seis meses, aunque dispuso una prisión preventiva por un plazo menor, fijándola en tres meses para el acusado.

    De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, la causa continuará con distintas medidas probatorias destinadas a profundizar la investigación. Entre ellas se encuentran pericias psicológicas, informes socioambientales y entrevistas a vecinos, con el objetivo de reunir nuevos elementos de convicción que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

    La investigación seguirá su curso mientras el imputado permanece detenido por disposición judicial.

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