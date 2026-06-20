    • 20 de junio de 2026 - 09:42

    Murió una nena de 2 años en un violento choque sobre la Panamericana y su madre está grave

    Ocurrió después de la 6 de la mañana a la altura del kilómetro 31, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

    Trágico choque en Panamericana.

    Trágico choque en Panamericana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una nena de 2 años murió y varias personas resultaron heridas tras un violento accidente ocurrido este sábado por la mañana en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, en el partido bonaerense de Tigre.

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    De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, el hecho se produjo cuando un automóvil Volkswagen Fox quedó detenido sobre la traza por un desperfecto mecánico. Minutos después, otro vehículo impactó contra el rodado por causas que son investigadas por las autoridades.

    Como consecuencia del fuerte choque, la pequeña falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas. Su madre, que viajaba junto a ella, fue asistida por personal de emergencias y trasladada a un centro de salud, donde permanecía internada en estado crítico.

    Además, otras personas involucradas en el siniestro sufrieron distintas heridas y recibieron atención médica. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal sanitario, mientras se desarrollaban las pericias para determinar la mecánica del accidente.

    El operativo obligó a realizar desvíos y generó importantes complicaciones en el tránsito durante varias horas en uno de los accesos más transitados del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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