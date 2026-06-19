    • 19 de junio de 2026 - 22:16

    Escaló una pared de casi tres metros para robar en una casa, la víctima lo persiguió y lo atrapó

    Cristian Jonatan Ordoñe Naranjo recibió una pena única de 1 año y 8 meses de prisión efectiva tras intentar robar una hidrolavadora, reflectores y una mochila de una casa. Fue declarado reincidente.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un delincuente que ingresó a una vivienda, en Pocito, tras escalar una pared de más de dos metros y medio de altura terminó siendo perseguido y reducido por el propio damnificado a pocas cuadras del lugar. Ahora, la Justicia lo condenó a una pena única de 1 año y 8 meses de prisión efectiva y lo declaró reincidente.

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    Se trata de Cristian Jonatan Ordoñe Naranjo, quien fue juzgado en el marco de un legajo fiscal por el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. La causa estuvo a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Liliam Mari.

    Según la investigación, el hecho ocurrió el pasado 16 de junio, alrededor de las 9:51, cuando el acusado se dirigió a una vivienda y escaló una pared medianera de aproximadamente 2,40 metros de altura para ingresar a un departamento ubicado en el fondo del terreno.

    Una vez dentro, aprovechó una ventana que se encontraba sin medidas de seguridad y logró acceder al inmueble. Allí sustrajo una hidrolavadora marca Daewoo de color gris con manguera naranja, una mochila negra y roja marca Wilson y dos reflectores.

    Con los elementos en su poder, el ladrón tomó una escalera que se encontraba en la propiedad y la utilizó para volver a superar el cierre perimetral y escapar con el botín.

    Sin embargo, sus movimientos fueron advertidos por la pareja del damnificado, quien se encontraba dentro de la vivienda. La mujer llamó inmediatamente al 911 y también alertó a su pareja sobre lo que estaba ocurriendo.

    Al enterarse del robo, el propietario salió en busca del sospechoso y logró alcanzarlo a los pocos metros, en inmediaciones de las calles Eva Perón y Agustín Gómez. Allí lo retuvo hasta la llegada de efectivos policiales.

    Cuando los uniformados arribaron al lugar constataron la aprehensión civil realizada por el damnificado y procedieron al secuestro de todos los objetos que habían sido sustraídos.

    Tras las actuaciones iniciales, intervino la Unidad de Abordaje Territorial y posteriormente se dispuso la apertura del Procedimiento Especial de Flagrancia. El acusado fue informado de los cargos en su contra, de sus derechos procesales y quedó detenido.

    Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, Ordoñe Naranjo aceptó una condena de ocho meses de prisión efectiva por este hecho. Debido a que registraba una condena anterior, la Justicia unificó ambas penas y fijó una pena única de 1 año y 8 meses de prisión efectiva.

    Además, el tribunal declaró su reincidencia y mantuvo la prisión preventiva hasta el cumplimiento de la sentencia.

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