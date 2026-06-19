Escaló una pared de casi tres metros para robar en una casa, la víctima lo persiguió y lo atrapó

Un delincuente que ingresó a una vivienda, en Pocito, tras escalar una pared de más de dos metros y medio de altura terminó siendo perseguido y reducido por el propio damnificado a pocas cuadras del lugar. Ahora, la Justicia lo condenó a una pena única de 1 año y 8 meses de prisión efectiva y lo declaró reincidente.

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Amenazó con incendiar una casa, atacó a una mujer con un ladrillo y terminó preso

Se trata de Cristian Jonatan Ordoñe Naranjo , quien fue juzgado en el marco de un legajo fiscal por el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. La causa estuvo a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Liliam Mari .

Según la investigación, el hecho ocurrió el pasado 16 de junio, alrededor de las 9:51, cuando el acusado se dirigió a una vivienda y escaló una pared medianera de aproximadamente 2,40 metros de altura para ingresar a un departamento ubicado en el fondo del terreno.

Una vez dentro, aprovechó una ventana que se encontraba sin medidas de seguridad y logró acceder al inmueble. Allí sustrajo una hidrolavadora marca Daewoo de color gris con manguera naranja, una mochila negra y roja marca Wilson y dos reflectores.

Con los elementos en su poder, el ladrón tomó una escalera que se encontraba en la propiedad y la utilizó para volver a superar el cierre perimetral y escapar con el botín.

Sin embargo, sus movimientos fueron advertidos por la pareja del damnificado, quien se encontraba dentro de la vivienda. La mujer llamó inmediatamente al 911 y también alertó a su pareja sobre lo que estaba ocurriendo.

Al enterarse del robo, el propietario salió en busca del sospechoso y logró alcanzarlo a los pocos metros, en inmediaciones de las calles Eva Perón y Agustín Gómez. Allí lo retuvo hasta la llegada de efectivos policiales.

Cuando los uniformados arribaron al lugar constataron la aprehensión civil realizada por el damnificado y procedieron al secuestro de todos los objetos que habían sido sustraídos.

Tras las actuaciones iniciales, intervino la Unidad de Abordaje Territorial y posteriormente se dispuso la apertura del Procedimiento Especial de Flagrancia. El acusado fue informado de los cargos en su contra, de sus derechos procesales y quedó detenido.

Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, Ordoñe Naranjo aceptó una condena de ocho meses de prisión efectiva por este hecho. Debido a que registraba una condena anterior, la Justicia unificó ambas penas y fijó una pena única de 1 año y 8 meses de prisión efectiva.

Además, el tribunal declaró su reincidencia y mantuvo la prisión preventiva hasta el cumplimiento de la sentencia.