    • 25 de agosto de 2026 - 11:20

    Por qué aparecen mosquitos en casa aunque las ventanas estén cerradas

    Encontrar mosquitos dentro de una casa puede resultar desconcertante cuando puertas y ventanas permanecen cerradas.

    Por qué aparecen mosquitos en casa aunque las ventanas estén cerradas.

    Por qué aparecen mosquitos en casa aunque las ventanas estén cerradas.

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    Por Sofía Hache

    Hay pocas cosas más molestas que acostarse y escuchar el característico zumbido de los mosquitos. La pregunta aparece inmediatamente: ¿cómo entró si todas las ventanas estaban cerradas? La respuesta es que existen diferentes caminos posibles.

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    Los mosquitos pueden entrar por pequeñas aberturas. Una ventana puede estar cerrada y, aun así, existir un pequeño espacio alrededor del marco. También pueden ingresar cuando una puerta se abre, quedar atrapados en cortinas o ropa y ser transportados involuntariamente hacia el interior. Las rejillas, conductos y otros espacios pueden funcionar como puntos de acceso dependiendo de las características de la vivienda.

    El agua acumulada, un foco de reproducción

    Los mosquitos necesitan agua para completar parte de su ciclo reproductivo. Por eso, pequeñas cantidades de agua acumulada en recipientes, macetas, canaletas o patios pueden favorecer su presencia. No hace falta que exista una gran cantidad de agua para que se conviertan en un problema.

    Los mosquitos pueden entrar por pequeñas aberturas

    ¿Cómo reducir su presencia? Una de las medidas más útiles consiste en eliminar regularmente cualquier recipiente que pueda acumular agua. También conviene revisar patios, balcones y espacios exteriores.

    En el interior, los mosquiteros pueden ayudar a reducir el ingreso de insectos. Si la cantidad de mosquitos aumenta de manera inusual, es conveniente revisar el entorno de la vivienda para identificar posibles lugares de reproducción.

    La presencia de un mosquito dentro de la casa puede parecer inexplicable, pero muchas veces la respuesta está en un pequeño punto de ingreso o en agua acumulada cerca del hogar.

    El agua acumulada es otro problema

    Los mosquitos necesitan agua para completar parte de su ciclo reproductivo.

    Por eso, pequeñas cantidades de agua acumulada en recipientes, macetas, canaletas o patios pueden favorecer su presencia.

    No hace falta que exista una gran cantidad de agua.

    Cómo reducir su presencia

    Una de las medidas más útiles consiste en eliminar regularmente cualquier recipiente que pueda acumular agua.

    También conviene revisar patios, balcones y espacios exteriores.

    En el interior, los mosquiteros pueden ayudar a reducir el ingreso de insectos.

    Si la cantidad de mosquitos aumenta de manera inusual, es conveniente revisar el entorno de la vivienda para identificar posibles lugares de reproducción.

    La presencia de un mosquito dentro de la casa puede parecer inexplicable, pero muchas veces la respuesta está en un pequeño punto de ingreso o en agua acumulada cerca del hogar.

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