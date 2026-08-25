    • 25 de agosto de 2026 - 10:30

    Caminar: qué pasa si una persona lo hace 30 minutos todos los días durante un mes

    Caminar media hora al día es una de las formas más sencillas de incorporar movimiento. Qué cambios puede generar cuando se convierte en un hábito.

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    Por Sofía Hache

    No hace falta comenzar a correr ni pasar horas en un gimnasio para aumentar la actividad física. Una de las alternativas más accesibles consiste en caminar 30 minutos todos los días. Para una persona que lleva una vida sedentaria, incorporar media hora de caminata diaria puede representar un cambio importante en la cantidad de movimiento que realiza.

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    ¿Qué ocurre durante una caminata diaria?

    Al caminar, el cuerpo utiliza diferentes grupos musculares y aumenta el gasto energético. La intensidad depende de la velocidad. No genera el mismo esfuerzo caminar tranquilamente que hacerlo a un ritmo rápido, pero ambas opciones permiten incorporar movimiento.

    También pueden influir el terreno, las pendientes y las características físicas de cada persona.

    ¿Qué cambios notarás después de un mes de ejercicio?

    No existe un resultado idéntico para todos. Una persona puede notar que tiene mayor resistencia para caminar, mientras que otra puede sentirse con más energía durante el día.

    Caminar. Si las caminatas reemplazan tiempo sedentario, tambi&eacute;n representan un cambio positivo en la rutina.

    Caminar. Si las caminatas reemplazan tiempo sedentario, también representan un cambio positivo en la rutina.

    Además, convertir una actividad en un hábito puede facilitar que posteriormente se incorporen otras formas de ejercicio.

    No hace falta obsesionarse con los pasos en el ejercicio

    El número de pasos puede ser una referencia útil, pero no existe una cifra mágica que determine si una persona está activa o no.

    Lo importante es reducir el sedentarismo y aumentar progresivamente el movimiento.

    Para alguien que actualmente casi no camina, comenzar con 30 minutos puede ser un objetivo razonable, siempre adaptándolo a su condición física.

    La mayor ventaja de caminar es precisamente su sencillez: no requiere equipamiento especial y puede incorporarse a muchas actividades cotidianas.

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