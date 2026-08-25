    • 25 de agosto de 2026 - 10:39

    Horas espejo: qué significa ver siempre la misma hora en el reloj, como las 11:11

    Las horas espejo generan una sensación de señal o mensaje del universo, pero su recurrencia se debe a la memoria selectiva del cerebro humano.

    Horas espejo: qué significa ver siempre la misma hora en el reloj, como las 11:11.

    Horas espejo: qué significa ver siempre la misma hora en el reloj, como las 11:11.

    Foto:

    Por Sofía Hache

    11:11. 22:22. 12:12. Hay personas que aseguran que siempre miran el reloj a la misma hora, especialmente cuando aparecen números repetidos (horas espejo). La situación puede resultar llamativa y, en redes sociales, suele atribuirse a mensajes del universo, señales o significados espirituales.

    Leé además

    caminar: que pasa si una persona lo hace 30 minutos todos los dias durante un mes

    Caminar: qué pasa si una persona lo hace 30 minutos todos los días durante un mes

    Por Sofía Hache
    una joven conto en tiktok que debe mas de $15 millones, decidio no pagar y dijo que paso con sus deudas

    Una joven contó en TikTok que debe más de $15 millones, decidió no pagar y dijo qué pasó con sus deudas

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pero existe una explicación mucho más sencilla relacionada con la manera en que funciona nuestra atención.

    El cerebro busca patrones

    Los seres humanos tenemos una fuerte tendencia a detectar patrones.

    Cuando una persona nota varias veces que miró el reloj a las 11:11, ese momento queda registrado en la memoria. En cambio, probablemente no recuerde todas las ocasiones en las que miró el reloj a las 11:08 o a las 15:37.

    Eso genera la sensación de que determinada hora aparece con una frecuencia extraordinaria.

    Las horas espejo en el reloj

    Las denominadas “horas espejo” son aquellas en las que los números se repiten o forman determinadas combinaciones. 11:11 es probablemente la más famosa.

    Horas espejo. 11:11 es probablemente la m&aacute;s famosa.

    Horas espejo. 11:11 es probablemente la más famosa.

    Su popularidad en redes sociales hizo que muchas personas comenzaran a prestar especial atención cuando aparece.

    ¿Tiene un significado real?

    No existe evidencia científica que demuestre que ver 11:11 sea una señal que predice acontecimientos futuros.

    Una persona puede atribuirle un significado personal, espiritual o simbólico, pero eso pertenece al terreno de las creencias.

    Desde la psicología, la explicación más sencilla está relacionada con la atención selectiva y la memoria.

    Una vez que una hora llama nuestra atención, es más probable que la detectemos nuevamente.

    Por eso, la próxima vez que aparezca 11:11 en el teléfono, probablemente no sea una señal del futuro: simplemente el cerebro ya aprendió a prestarle atención.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Qué significa soñar que se cae un diente y por qué es uno de los sueños más comunes.

    Qué significa soñar que se cae un diente y por qué es uno de los sueños más comunes

    Por Sofía Hache
    Por qué el celular se calienta aunque no esté haciendo nada y cuándo hay que preocuparse.

    Por qué el celular se calienta aunque no esté haciendo nada y cuándo hay que preocuparse

    Por Sofía Hache
    Qué significa encontrar un pozo en la calle y quién debe hacerse cargo del arreglo.

    Qué significa encontrar un pozo en la calle y quién debe hacerse cargo del arreglo

    Por Sofía Hache
    Qué pasa si dormís con el celular al lado de la cama todas las noches.

    Qué pasa si dormís con el celular al lado de la cama todas las noches

    Por Sofía Hache