Este es el error más común a la hora de comprar un reloj

Comprar un reloj parece algo sencillo , pero en realidad, hay un error común que todos cometen, según un maestro relojero. Las personas buscan un modelo lindo , una marca reconocida y un buen precio , dejando de lado lo más importante.

La función desconocida del parasol del auto y que muchos no aprovechan

Truco casero: para qué sirve tirar sal gruesa en la bañadera una vez al mes

Manel Ruiz , especialista en alta relojería en Barcelona, explicó en una entrevista con La Vanguardia (España) cuál es la confusión más frecuente entre los compradores: creer que un reloj caro garantiza precisión perfecta .

De acuerdo con Ruiz, el error más habitual es pensar que si un reloj es más caro, mejor va a dar la hora . Aunque suena lógico, en realidad funciona de otra manera.

El maestro relojero explicó que muchas personas compran un reloj de lujo sin saber que en realidad están comprando mecánica , diseño , historia , tradición y posicionamiento de marca .

image Según el maestro relojero, la gente muchas veces paga por algo que no lo vale. (Foto: Adobe Stock)

“Mucha gente se compra un reloj caro pensando que tiene que dar la hora perfecta, y eso es un error. Si buscas precisión absoluta, tienes otras opciones mucho más baratas”, aseguró en la entrevista.

Por qué todos cometen ese error, según Manel Ruiz

“Sobre todo, por falta de conocimiento. Hay personas que tienen relojes muy caros y no saben utilizarlos correctamente. Fallos en el mantenimiento, en el uso, en el contacto con el agua…“, aseguró.

Sin embargo, también comentó que la responsabilidad también pasa por los vendedores: “Muchas veces es porque quien vende el reloj tampoco tiene los conocimientos necesarios para explicarlo bien”.

image “Mucha gente se compra un reloj caro pensando que tiene que dar la hora perfecta, y eso es un error”, advirtió. (Foto: Adobe Stock)

Qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar un reloj

Según el especialista, antes de comprar un reloj conviene hacerse una pregunta clave: qué se está buscando realmente. Antes de elegir, recomienda:

precisión;

durabilidad;

diseño;

inversión;

tradición;

o valor de marca

Entender eso evita caer en el error que todos cometen: pagar mucho por algo distinto a lo que en realidad ofrece.