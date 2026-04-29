    • 29 de abril de 2026 - 11:39

    Truco casero: para qué sirve tirar sal gruesa en la bañadera una vez al mes

    Este truco casero gana popularidad por su simpleza, bajo costo y capacidad para ayudar a remover suciedad, neutralizar olores y mejorar el estado de una de las zonas más usadas del baño.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las bañaderas, al igual que duchas y zonas húmedas del baño, suelen ser espacios exigidos por el uso diario. Con el tiempo acumulan sarro, restos de jabón, humedad y bacterias que pueden generar malos olores, manchas y un ambiente menos saludable.

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    En este marco, especialistas en limpieza ecológica y mantenimiento doméstico señalaron un truco casero efectivo, económico y muy popular: tirar sal gruesa en la bañadera una vez al mes para higienizarla y ayudar a conservarla en mejores condiciones.

    Por qué la sal gruesa es el secreto para una bañadera más limpia y sin olor

    La sal gruesa tiene propiedades abrasivas suaves y absorbentes que la convierten en una aliada útil para la limpieza del hogar. Su textura ayuda a remover suciedad adherida sin necesidad de productos agresivos, mientras que también puede colaborar con la absorción de humedad y olores.

    Además, la sal actúa como complemento natural en zonas donde suelen acumularse residuos minerales y restos orgánicos.

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    Por qué la sal gruesa es el secreto para una bañadera más limpia y sin olor. (Foto: Adobe Stock)

    Por qué la sal gruesa es el secreto para una bañadera más limpia y sin olor. (Foto: Adobe Stock)

    Desde el punto de vista práctico, expertos en limpieza natural señalan que:

    • Desprende sarro y restos de jabón acumulados.
    • Neutraliza olores sin perfumes artificiales.
    • Ayuda a reducir la humedad en superficies.

    Así, se convierte en una alternativa natural y accesible para quienes buscan una limpieza profunda sin recurrir a químicos fuertes.

    Los beneficios de tirar sal gruesa en la bañadera

    • Elimina malos olores: ayuda a neutralizar aromas de humedad.
    • Actúa como limpiador natural: facilita remover suciedad superficial.
    • Desprende sarro y jabón adherido: ideal para zonas de uso frecuente.
    • Ayuda a prevenir manchas: al mantener la superficie más limpia.
    • Es económica y fácil de conseguir: solo se necesita sal gruesa común.

    Paso a paso: cómo limpiar la bañadera con sal gruesa

    • Espolvoreá una taza de sal gruesa sobre la superficie húmeda de la bañadera.
    • Dejá actuar entre 10 y 15 minutos.
    • Frotá con una esponja o cepillo suave para desprender la suciedad.
    • Enjuagá con agua caliente para arrastrar los residuos.
    • Secá con un paño limpio para evitar nuevas marcas.
    • Repetí el proceso una vez por mes o cada 15 días si el uso es intensivo.

    La sal gruesa en la limpieza del hogar: tres beneficios

    • Ayuda a remover suciedad sin productos abrasivos.
    • Neutraliza olores persistentes de forma natural.
    • Reduce la acumulación de restos minerales en superficies húmedas.

    A través de estos beneficios, contribuye a mantener el baño más limpio, fresco y en mejores condiciones durante más tiempo.

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