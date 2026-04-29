Truco casero: para qué sirve tirar sal gruesa en la bañadera una vez al mes

Las bañaderas , al igual que duchas y zonas húmedas del baño, suelen ser espacios exigidos por el uso diario. Con el tiempo acumulan sarro, restos de jabón, humedad y bacterias que pueden generar malos olores, manchas y un ambiente menos saludable.

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En este marco, especialistas en limpieza ecológica y mantenimiento doméstico señalaron un truco casero efectivo, económico y muy popular: tirar sal gruesa en la bañadera una vez al mes para higienizarla y ayudar a conservarla en mejores condiciones.

La sal gruesa tiene propiedades abrasivas suaves y absorbentes que la convierten en una aliada útil para la limpieza del hogar. Su textura ayuda a remover suciedad adherida sin necesidad de productos agresivos, mientras que también puede colaborar con la absorción de humedad y olores.

Además, la sal actúa como complemento natural en zonas donde suelen acumularse residuos minerales y restos orgánicos.

image Por qué la sal gruesa es el secreto para una bañadera más limpia y sin olor. (Foto: Adobe Stock)

Desde el punto de vista práctico, expertos en limpieza natural señalan que:

Desprende sarro y restos de jabón acumulados.

Neutraliza olores sin perfumes artificiales.

Ayuda a reducir la humedad en superficies.

Así, se convierte en una alternativa natural y accesible para quienes buscan una limpieza profunda sin recurrir a químicos fuertes.

Los beneficios de tirar sal gruesa en la bañadera

Elimina malos olores: ayuda a neutralizar aromas de humedad.

ayuda a neutralizar aromas de humedad. Actúa como limpiador natural: facilita remover suciedad superficial.

facilita remover suciedad superficial. Desprende sarro y jabón adherido: ideal para zonas de uso frecuente.

ideal para zonas de uso frecuente. Ayuda a prevenir manchas: al mantener la superficie más limpia.

al mantener la superficie más limpia. Es económica y fácil de conseguir: solo se necesita sal gruesa común.

Paso a paso: cómo limpiar la bañadera con sal gruesa

Espolvoreá una taza de sal gruesa sobre la superficie húmeda de la bañadera.

Dejá actuar entre 10 y 15 minutos.

Frotá con una esponja o cepillo suave para desprender la suciedad.

Enjuagá con agua caliente para arrastrar los residuos.

Secá con un paño limpio para evitar nuevas marcas.

Repetí el proceso una vez por mes o cada 15 días si el uso es intensivo.

La sal gruesa en la limpieza del hogar: tres beneficios

Ayuda a remover suciedad sin productos abrasivos.

Neutraliza olores persistentes de forma natural.

Reduce la acumulación de restos minerales en superficies húmedas.

A través de estos beneficios, contribuye a mantener el baño más limpio, fresco y en mejores condiciones durante más tiempo.