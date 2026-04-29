Truco casero: para qué sirve tirar sal gruesa en la bañadera una vez al mes

Las bañaderas, al igual que duchas y zonas húmedas del baño, suelen ser espacios exigidos por el uso diario. Con el tiempo acumulan sarro, restos de jabón, humedad y bacterias que pueden generar malos olores, manchas y un ambiente menos saludable.
Este truco casero gana popularidad por su simpleza, bajo costo y capacidad para ayudar a remover suciedad, neutralizar olores y mejorar el estado de una de las zonas más usadas del baño.
Las bañaderas, al igual que duchas y zonas húmedas del baño, suelen ser espacios exigidos por el uso diario. Con el tiempo acumulan sarro, restos de jabón, humedad y bacterias que pueden generar malos olores, manchas y un ambiente menos saludable.
En este marco, especialistas en limpieza ecológica y mantenimiento doméstico señalaron un truco casero efectivo, económico y muy popular: tirar sal gruesa en la bañadera una vez al mes para higienizarla y ayudar a conservarla en mejores condiciones.
La sal gruesa tiene propiedades abrasivas suaves y absorbentes que la convierten en una aliada útil para la limpieza del hogar. Su textura ayuda a remover suciedad adherida sin necesidad de productos agresivos, mientras que también puede colaborar con la absorción de humedad y olores.
Además, la sal actúa como complemento natural en zonas donde suelen acumularse residuos minerales y restos orgánicos.
Desde el punto de vista práctico, expertos en limpieza natural señalan que:
Así, se convierte en una alternativa natural y accesible para quienes buscan una limpieza profunda sin recurrir a químicos fuertes.
A través de estos beneficios, contribuye a mantener el baño más limpio, fresco y en mejores condiciones durante más tiempo.