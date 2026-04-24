    • 24 de abril de 2026 - 18:24

    DNI 2026: quiénes deben renovarlo y qué cambia con el nuevo documento

    El DNI 2026 suma tecnología y seguridad. Qué personas están obligadas a renovarlo este año y qué pasa con los documentos vigentes.

    DNI 2026: quiénes están obligados a renovarlo y las claves del nuevo documento.

    DNI 2026: quiénes están obligados a renovarlo y las claves del nuevo documento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La llegada del DNI 2026 en Argentina abrió interrogantes sobre su obligatoriedad. Aunque el nuevo formato ya circula, no todos deben renovarlo de inmediato. El DNI 2026 busca modernizar la identificación con tecnología avanzada y mayores estándares de seguridad.

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    DNI 2026: quiénes están obligados a renovarlo

    Uno de los aspectos centrales es que los documentos actuales siguen siendo válidos hasta su vencimiento. Sin embargo, existen grupos que sí deben realizar el trámite del DNI 2026 durante este año.

    Entre ellos figuran las personas mayores de 14 años con DNI emitido en 2011, ya que alcanzan el límite de vigencia de 15 años. También deben actualizarlo los menores de entre 5 y 8 años y quienes cumplan 14 años, en el marco de las renovaciones obligatorias.

    A estos se suman los extranjeros con residencia legal que necesiten renovar su identificación. En estos casos, el trámite es indispensable para mantener la documentación en regla.

    Nuevas características del DNI 2026

    El DNI 2026 incorpora un formato en policarbonato multicapa, lo que mejora su resistencia y dificulta su falsificación. Además, suma un chip sin contacto con datos biométricos encriptados, que permite una identificación más rápida y segura.

    Entre las medidas de seguridad se destacan los microtextos, elementos visibles con luz ultravioleta y el grabado láser de la imagen del titular, lo que refuerza la protección contra adulteraciones.

    Más tecnología y uso digital

    Otro punto clave del DNI 2026 es su compatibilidad con sistemas de lectura en aeropuertos y controles migratorios, lo que agiliza viajes. También incorpora la opción de firma digital, impulsando trámites online más seguros.

    El diseño mantiene los datos básicos, pero agrega detalles visuales y relieves táctiles. En el caso de menores, la firma corresponde a padres o tutores, como hasta ahora.

    Las autoridades recomiendan verificar la fecha de vencimiento del documento para saber si corresponde renovarlo. El DNI 2026 representa un avance en la digitalización y seguridad de la identidad en el país.

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