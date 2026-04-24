La planta de interior que es furor porque es vistosa, requiere poca luz y poco riego

La Maranta leuconeura es una de las especies más llamativas para decorar espacios interiores . Se caracteriza principalmente por el dibujo de sus hojas , con líneas muy marcadas en tonos rojos y verdes. También es conocida como planta de la oración , dado que por la noche pliega su follaje hacia arriba, como si estuviese rezando.

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Además de su belleza, también es muy elegida para ubicar dentro del hogar debido a que no requiere cuidados muy exigente. En ese sentido, no necesita mucha luz y por ello puede sobrevivir con poca iluminación , aunque eso no significa que pueda estar en cualquier rincón con sombra de la casa.

Asimismo, no solo conviene prestar atención a su ubicación, sino también al riego . Es que no soporta las sequías prolongadas , pero también puede perjudicarla el exceso de agua y el encharcamiento en la maceta.

La planta de la oración necesita un sustrato que esté apenas húmedo, evitando que se formen charcos de agua . Por lo tanto, no conviene un lapso de tiempo específico para regarla, así como tampoco echarle agua todos los días “por las dudas”.

Es que el exceso de riesgo puede provocar problemas típicos, como por ejemplo hacer que las raíces se pudran , que se desarrollen hongos y que las hojas se pongan amarillentas .

image El follaje es uno de los principales atractivos de esta planta de interior. (Imagen ilustrativa Pixabay)

Por el contrario, tampoco tolera quedar seca durante demasiado tiempo. Es que se trata de una planta sensible a la falta de agua. Eso significa que si el sustrato se seca por completo, las hojas van a empezar a curvarse hacia abajo, a perder firmeza e incluso a tener los bordes amarronados.

La recomendación principal consiste en esperar a que se seque la capa superior de la tierra antes de volver a regarla. En primavera y verano, cuando las temperaturas son más altas, la frecuencia suele rondar entre una a dos veces por semana. En cambio, durante el invierno y el otoño, lo habitual es espaciar más los riegos.

Iluminación: dónde conviene ubicar la Maranta leuconeura dentro de casa

La planta de la oración se desarrolla mejor en ambientes con luz brillante o media, pero siempre indirecta. Es decir, cerca de una ventana donde entre claridad a través de una cortina o en un sector luminoso, pero sin que el sol pegue de manera directa sobre las hojas. Es que esa exposición intensa puede quemar las hojas, apagar sus colores y dejar manchas marrones.

Si bien puede tolerar lugares con poco luz mucho mejor que otro tipo de plantas tropicales, tampoco le hace bien la sombra constante. Cuando la iluminación es insuficiente, empieza a crecer más débil, con tallos alargados y hojas mucho menos vistosas, más pequeñas y sin sus colores característicos.

Otros cuidados para la planta de la oración: de la temperatura hasta la humedad

Si bien el riego y la iluminación son los principales factores a tener en cuenta a la hora de cuidar la Maranta leuconeura, también hay otros aspectos que son importantes, como por ejemplo la humedad ambiental.

image La planta de la oración necesita luz indirecta y sustrato apenas húmedo. (Foto: Freepik).

Al tratarse de una planta tropical, suele favorecerle el aire húmedo, mientras que sufre la calefacción, el aire acondicionado o los cambios bruscos de temperatura que resecan el lugar. En ese caso, puede ayudar mucho un humidificador o una bandeja con piedra y agua debajo de la maceta, sin que el fondo toque el agua.

Por otro lado, la temperatura ideal debe ser templada y establece, entre 18°C a 26°C. Las corrientes de aire frío pueden ser perjudiciales, por lo que es recomendable alejarla del aire acondicionado.