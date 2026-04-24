    • 24 de abril de 2026 - 15:59

    No dejes esta fruta en tu cocina porque atrae cucarachas cuando madura

    Un alimento muy común puede convertirse en un foco de insectos si se pasa de maduro. Por qué ocurre y cómo evitarlo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las cucarachas son una de las plagas más frecuentes en la cocina. Aunque muchas veces se las asocia con la falta de limpieza, también aparecen por la presencia de ciertos alimentos que las atraen con facilidad.

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    Entre ellos, hay uno muy común que, cuando alcanza un estado avanzado de maduración, puede transformarse en un verdadero imán: la banana. Esto se debe a que libera azúcares y aromas intensos que resultan especialmente atractivos para estos insectos.

    Por qué las cucarachas se sienten atraídas por la banana

    Cuando la banana alcanza un punto avanzado de maduración, genera el ambiente ideal para que estos bichos aparezcan. Esto ocurre porque:

    • desprende más su olor dulce
    • su cáscara se vuelve más blanda y es fácil de penetrar
    • genera residuos pegajosos que favorecen la aparición de insectos

    Por esa razón, dejar bananas muy maduras sobre la mesada puede atraer cucarachas, moscas, hormigas y otros insectos.

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    La banana cuando madura desprende olores que atraen a las cucarachas. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    La banana cuando madura desprende olores que atraen a las cucarachas. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Además, las cucarachas buscan alimentos ricos en azúcares y en descomposición, ya que poseen un sentido del olfato muy desarrollado. Por eso es que:

    • Detectan olores dulces a larga distancia
    • Prefieren alimentos blandos o en estado de fermentación
    • Se alimentan rápidamente y dejan rastros que atraen a otras

    Cómo evitar la aparición de cucarachas en la cocina

    No hace falta dejar de consumir esta fruta, pero sí tomar algunos recaudos:

    • Guardarlas en la heladera cuando estén muy maduras
    • Consumirlas a tiempo para evitar que se pasen
    • No dejarlas expuestas durante la noche
    • Limpiar restos o cáscaras inmediatamente
    • Mantener la cocina seca y ordenada

    También es clave revisar otros alimentos que puedan generar el mismo efecto, como restos de comida, frutas en descomposición o basura sin tapa.

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