No dejes esta fruta en tu cocina porque atrae cucarachas cuando madura

Las cucarachas son una de las plagas más frecuentes en la cocina. Aunque muchas veces se las asocia con la falta de limpieza, también aparecen por la presencia de ciertos alimentos que las atraen con facilidad.
Un alimento muy común puede convertirse en un foco de insectos si se pasa de maduro. Por qué ocurre y cómo evitarlo.
Las cucarachas son una de las plagas más frecuentes en la cocina. Aunque muchas veces se las asocia con la falta de limpieza, también aparecen por la presencia de ciertos alimentos que las atraen con facilidad.
Entre ellos, hay uno muy común que, cuando alcanza un estado avanzado de maduración, puede transformarse en un verdadero imán: la banana. Esto se debe a que libera azúcares y aromas intensos que resultan especialmente atractivos para estos insectos.
Cuando la banana alcanza un punto avanzado de maduración, genera el ambiente ideal para que estos bichos aparezcan. Esto ocurre porque:
Por esa razón, dejar bananas muy maduras sobre la mesada puede atraer cucarachas, moscas, hormigas y otros insectos.
Además, las cucarachas buscan alimentos ricos en azúcares y en descomposición, ya que poseen un sentido del olfato muy desarrollado. Por eso es que:
No hace falta dejar de consumir esta fruta, pero sí tomar algunos recaudos:
También es clave revisar otros alimentos que puedan generar el mismo efecto, como restos de comida, frutas en descomposición o basura sin tapa.