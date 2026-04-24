    • 24 de abril de 2026 - 15:50

    La prenda que hace ver más alta a cualquier persona sin importar el talle

    Es un clásico del guardarropa que volvió con fuerza y tiene un efecto visual inmediato: estiliza la figura y alarga la silueta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En moda, hay trucos que no dependen del cuerpo ni del talle, sino de cómo se combinan las prendas. En ese sentido, los estilistas coinciden en que existe una pieza clave capaz de generar un efecto visual que alarga la figura de forma instantánea.

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    Se trata del pantalón de tiro alto, una prenda que volvió a posicionarse como tendencia y que se destaca por su capacidad de elevar la cintura y estilizar toda la silueta. Su secreto está en cómo modifica las proporciones del cuerpo.

    Por qué el pantalón de tiro alto estiliza tanto

    El principal efecto de esta prenda es que “sube” visualmente la línea de la cintura, lo que hace que las piernas parezcan más largas.

    Esto genera una silueta más estilizada, mayor sensación de altura y un look más equilibrado.

    A diferencia de los pantalones de tiro bajo, que acortan visualmente las piernas, el tiro alto logra el efecto contrario sin esfuerzo.

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    El tiro alto se impone porque combina comodidad, estilo y versatilidad (Imagen creada con IA).

    El tiro alto se impone porque combina comodidad, estilo y versatilidad (Imagen creada con IA).

    Una prenda que funciona para todos los cuerpos

    Uno de los puntos más destacados es que no depende del talle. El pantalón de tiro alto favorece a distintos tipos de cuerpo, ya que ordena la figura y marca mejor la proporción entre torso y piernas.

    Además:

    • Ayuda a definir la cintura
    • Puede disimular la zona abdominal
    • Genera una caída más prolija en el outfit

    Cómo potenciar el efecto de altura

    Para lograr un resultado aún más marcado, los especialistas recomiendan combinarlo con:

    • Prendas superiores por dentro del pantalón
    • Colores similares entre parte de arriba y abajo
    • Calzado que continúe la línea visual (como tonos neutros)

    También funciona muy bien con pantalones rectos o de pierna ancha, que refuerzan la sensación de verticalidad.

    Por qué volvió a ser tendencia

    Además de su efecto favorecedor, el tiro alto se impone porque combina comodidad, estilo y versatilidad. Puede adaptarse a looks formales, urbanos o relajados sin perder su esencia.

    En una temporada donde la moda apunta a resaltar la silueta de forma natural, esta prenda se convierte en un aliado clave.

    La clave no está en cambiar el cuerpo, sino en elegir mejor las prendas. Y en ese sentido, el pantalón de tiro alto demuestra que un buen corte puede hacer toda la diferencia.

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