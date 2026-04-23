Cómo limpiar el sarro de los grifos y las manchas amarillentas del inodoro en un instante: el truco viral

Eliminar el sarro acumulado en las canillas y las manchas amarillentas del inodoro puede resultar una tarea desalentadora. A pesar de intentos con productos convencionales, los resultados a menudo no cumplen las expectativas, dejando las superficies opacas o deterioradas. Se ha viralizado un truco casero que promete resultados inmediatos con una preparación sencilla y natural.

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No obstante, se ha viralizado un truco casero que asegura resultados inmediatos mediante una preparación sencilla, económica y completamente natural .

Esta técnica para eliminar el sarro ha ido ganando popularidad debido a su efectividad y a que no requiere el uso de químicos agresivos ni esfuerzos extremos.

Para implementar este método para eliminar el sarro, se requieren únicamente dos ingredientes que son de uso común en cualquier hogar: el jugo de 2 limones medianos y 2 cucharadas soperas de sal gruesa.

El truco casero puede ser muy útil para eliminar sarro pero no reemplaza productos de limpieza (Fuente: Shutterstock).

Paso a paso para preparar la mezcla que quita manchas en canillas e inodoros

Este método resulta particularmente eficaz para erradicar las manchas de cal o sarro en las canillas, así como para eliminar el tono amarillento del inodoro, sin recurrir a productos químicos nocivos.

Para elaborar la mezcla casera destinada a eliminar el sarro de las canillas e inodoro, es necesario exprimir los limones y combinar el jugo con la sal hasta obtener una pasta que se debe aplicar directamente sobre la superficie afectada. Se recomienda dejar actuar entre 10 y 15 minutos y posteriormente frotar con un cepillo o esponja suave antes de enjuagar con agua limpia.

Por qué este truco supera al vinagre y al bicarbonato

A diferencia de otros métodos tradicionales, este truco no genera un olor intenso, no perjudica el material y proporciona resultados en un breve lapso de tiempo. El jugo de limón ofrece una fragancia fresca y natural, mientras que la sal intensifica la acción de limpieza sin causar rayones.

Asimismo, se presenta como una alternativa sostenible y accesible que previene el uso de productos industriales onerosos. Puede aplicarse de manera regular para conservar la limpieza del baño sin afectar el esmalte o el acero inoxidable.