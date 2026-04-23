    • 23 de abril de 2026 - 09:10

    Cómo limpiar el sarro de los grifos y las manchas amarillentas del inodoro en un instante: el truco viral

    Descubre cómo limpiar el sarro del inodoro y las canillas con un método casero que se ha vuelto viral por su efectividad instantánea.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Eliminar el sarro acumulado en las canillas y las manchas amarillentas del inodoro puede resultar una tarea desalentadora. A pesar de intentos con productos convencionales, los resultados a menudo no cumplen las expectativas, dejando las superficies opacas o deterioradas. Se ha viralizado un truco casero que promete resultados inmediatos con una preparación sencilla y natural.

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    No obstante, se ha viralizado un truco casero que asegura resultados inmediatos mediante una preparación sencilla, económica y completamente natural.

    Esta técnica para eliminar el sarro ha ido ganando popularidad debido a su efectividad y a que no requiere el uso de químicos agresivos ni esfuerzos extremos.

    Cómo eliminar sarro y manchas amarillentas del inodoro con este truco

    Para implementar este método para eliminar el sarro, se requieren únicamente dos ingredientes que son de uso común en cualquier hogar: el jugo de 2 limones medianos y 2 cucharadas soperas de sal gruesa.

    • El jugo de limón es conocido por sus propiedades ácidas, que ayudan a descomponer el sarro.
    • La sal gruesa actúa como un abrasivo suave, facilitando la eliminación de las manchas.
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    El truco casero puede ser muy &uacute;til para eliminar sarro pero no reemplaza productos de limpieza (Fuente: Shutterstock).

    El truco casero puede ser muy útil para eliminar sarro pero no reemplaza productos de limpieza (Fuente: Shutterstock).

    Paso a paso para preparar la mezcla que quita manchas en canillas e inodoros

    Este método resulta particularmente eficaz para erradicar las manchas de cal o sarro en las canillas, así como para eliminar el tono amarillento del inodoro, sin recurrir a productos químicos nocivos.

    Para elaborar la mezcla casera destinada a eliminar el sarro de las canillas e inodoro, es necesario exprimir los limones y combinar el jugo con la sal hasta obtener una pasta que se debe aplicar directamente sobre la superficie afectada. Se recomienda dejar actuar entre 10 y 15 minutos y posteriormente frotar con un cepillo o esponja suave antes de enjuagar con agua limpia.

    Por qué este truco supera al vinagre y al bicarbonato

    A diferencia de otros métodos tradicionales, este truco no genera un olor intenso, no perjudica el material y proporciona resultados en un breve lapso de tiempo. El jugo de limón ofrece una fragancia fresca y natural, mientras que la sal intensifica la acción de limpieza sin causar rayones.

    Asimismo, se presenta como una alternativa sostenible y accesible que previene el uso de productos industriales onerosos. Puede aplicarse de manera regular para conservar la limpieza del baño sin afectar el esmalte o el acero inoxidable.

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