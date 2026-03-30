Cómo limpiar los cristales del auto: el sencillo truco de un experto

Conseguir que los cristales del auto se mantengan limpios durante un tiempo es una misión muy complicada y frustrante, ya que las ventanas y el parabrisas se ensucian en cuestión de días. Eso se debe en gran medida a la lluvia, cuyas gotas se pegan al vidrio empeorando la visibilidad y dejando restos que resultan especialmente incómodos para los conductores.

Por eso, se han buscado todo tipo de soluciones para que las ventanas del coche repelan el agua de la lluvia para que las gotas no incomoden a la persona que va al volante. En este sentido, el experto en cuidado de coches conocido en redes sociales como @modestito ha compartido el truco definitivo.

Barato y rápido Lo mejor de la técnica del especialista es que es rápida, efectiva y barata. De hecho, solo se necesitan dos cosas que prácticamente cualquier persona tiene en casa: limpiacristales y vinagre de vino blanco, aunque también se puede utilizar vinagre de limpieza para que no huela. Lo primero que hay que hacer es mezclar ambos productos en un recipiente.