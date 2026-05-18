Idea para reutilizar monedas viejas: así podés decorar tus muebles

Si tenés monedas viejas en casa, no las tires . Con un poco de ingenio, se pueden reconvertir en un detalle original para renovar tus muebles sin gastar de más . Con un par de productos que tenés en casa, podés crear cuencos decorativos para adornar tus ambientes.

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De esta manera, les das una segunda vida en vez de que queden guardadas u olvidadas en un cajón y además, sumás un adorno moderno a tu casa .

Una de las formas más simples y llamativas de reutilizar monedas es transformarlas en un cuenco metálico decorativo. Puede usarse como centro de mesa , porta llaves o como adorno para estanterías .

Con un poco de ingenio, se puede hacer un cuenco en cuestión de minutos. (Imagen ilustrativa generada con IA)

image Podés usarlo como centro de mesa, como portallaves o como un adorno. (Imagen ilustrativa generada con IA)

El resultado es un cuenco vintage que combina muy bien con muebles de madera, hierro o estilos minimalistas. Reutilizar monedas combina dos tendencias fuertes: el upcycling y la decoración artesanal.

En lugar de quedar olvidadas, las monedas pueden transformarse en piezas decorativas para cualquier ambiente del hogar.