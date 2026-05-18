    • 18 de mayo de 2026 - 16:37

    Idea para reutilizar monedas viejas: así podés decorar tus muebles

    Conocé el paso a paso para darles una segunda vida y qué usos puede tener.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Si tenés monedas viejas en casa, no las tires. Con un poco de ingenio, se pueden reconvertir en un detalle original para renovar tus muebles sin gastar de más. Con un par de productos que tenés en casa, podés crear cuencos decorativos para adornar tus ambientes.

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    De esta manera, les das una segunda vida en vez de que queden guardadas u olvidadas en un cajón y además, sumás un adorno moderno a tu casa.

    Cómo hacer un cuenco decorativo con monedas viejas

    Una de las formas más simples y llamativas de reutilizar monedas es transformarlas en un cuenco metálico decorativo. Puede usarse como centro de mesa, porta llaves o como adorno para estanterías.

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    Con un poco de ingenio, se puede hacer un cuenco en cuestión de minutos. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Con un poco de ingenio, se puede hacer un cuenco en cuestión de minutos. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Qué materiales necesitás

    • Monedas viejas o fuera de circulación.
    • Un recipiente redondo.
    • Pegamento resistente para metal.
    • Film plástico o papel manteca.

    Paso a paso: cómo crear el cuenco decorativo con monedas

    • Cubrí el molde con film plástico para evitar que las monedas se peguen.
    • Empezá desde la base al colocar las monedas una al lado de la otra.
    • Pegalas cuidadosamente al formar círculos hasta cubrir toda la superficie.
    • Dejá secar varias horas.
    • Retirá el molde con cuidado.
    • Si querés darle brillo y mayor duración, aplicá una capa de barniz transparente.

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    Podés usarlo como centro de mesa, como portallaves o como un adorno. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Podés usarlo como centro de mesa, como portallaves o como un adorno. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    El resultado es un cuenco vintage que combina muy bien con muebles de madera, hierro o estilos minimalistas. Reutilizar monedas combina dos tendencias fuertes: el upcycling y la decoración artesanal.

    En lugar de quedar olvidadas, las monedas pueden transformarse en piezas decorativas para cualquier ambiente del hogar.

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