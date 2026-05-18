    • 18 de mayo de 2026 - 16:29

    ¿Tenés frascos de café y mermelada? 5 formas de reutilizarlos en la cocina y el baño

    Cada vez más personas eligen darles una segunda vida a estos recipientes por su practicidad, resistencia y capacidad para ayudar a mantener distintos espacios mucho más organizados.

    Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Es probable que en algún momento hayas acumulado frascos vacíos de café o mermelada sin saber muy bien qué hacer con ellos. Esto es muy común, sobre todo porque suelen ser recipientes resistentes, lindos y demasiado útiles como para tirarlos inmediatamente.

    ¿Café en ayunas o después de desayunar? Lo que recomiendan los expertos
    Para qué sirve mezclar cáscara de banana con café usado y agua

    Aunque muchas personas los descartan apenas se terminan los alimentos, estos frascos pueden transformarse en aliados prácticos para organizar distintos espacios de la casa y evitar compras innecesarias.

    Por fortuna, existen formas simples y funcionales de reutilizarlos tanto en la cocina como en el baño, sin gastar dinero y aprovechando al máximo su tamaño y durabilidad.

    ¿Cómo reutilizar frascos de café y mermelada de forma efectiva?

    La mejor manera de reutilizarlos es adaptándolos a pequeñas necesidades de organización diaria. Gracias a su tapa hermética y su resistencia, sirven para guardar desde alimentos hasta objetos de higiene o accesorios pequeños.

    Paso a paso:

    • Lavá bien los frascos con agua caliente y detergente.
    • Retirá etiquetas y restos de pegamento.
    • Secalos completamente antes de reutilizarlos.
    • Elegí un uso específico para cada recipiente.
    • Si querés, podés decorarlos con pintura, etiquetas o tela adhesiva.
    • Ubicalos en estantes, cajones o mesadas para aprovechar mejor el espacio.

    Por qué reutilizar frascos en lugar de tirarlos

    • Ayudan a organizar espacios: mantienen pequeños objetos ordenados y visibles.
    • Evitan desperdicios: permiten reutilizar materiales resistentes.
    • Son económicos: reemplazan organizadores o recipientes nuevos.
    • Se adaptan a distintos ambientes: sirven tanto en cocina como en baño.
    • Aportan decoración: muchos frascos tienen diseños que quedan bien a la vista.

    Muchos especialistas en organización coinciden en que reutilizar envases ayuda no solo a reducir residuos, sino también a mantener los espacios más funcionales y prácticos sin gastar dinero extra.

    Los materiales de vidrio suelen ser resistentes, fáciles de limpiar y muy duraderos. Esto hace de estos frascos una alternativa más económica y sustentable frente a otros recipientes plásticos.

    5 formas útiles de reutilizar frascos de café y mermelada

    • Guardar especias o alimentos secos: arroz, semillas, té o legumbres pequeñas.
    • Organizar utensilios de cocina: cucharitas, sorbetes o repasadores enrollados.
    • Crear organizadores de baño: ideales para hisopos, algodones o gomitas para el pelo.
    • Usarlos como floreros pequeños: funcionan perfecto para decorar mesas o estantes.
    • Transformarlos en porta velas: con una vela pequeña pueden crear ambientes cálidos y decorativos.

    Las 11 hierbas aromáticas que podés cultivar en agua y crecen en pocos días

    Las alacenas y las bibliotecas ya no son tendencia: el mueble más versátil que es furor en 2026

    Idea para reutilizar monedas viejas: así podés decorar tus muebles

    Mezclá vinagre, detergente y sal: para qué sirve y por qué los jardineros lo recomiendan

