    • 12 de mayo de 2026 - 22:58

    ¿Café en ayunas o después de desayunar? Lo que recomiendan los expertos

    Un estudio analizó el impacto de la cafeína en el organismo durante la mañana y reveló cuál es el mejor momento para consumirla.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Al levantarse a la mañana, muchas personas suelen tomar una taza de café para empezar el día con más energía. Sin embargo, no es lo mismo tomarla en ayunas que después del desayuno. En ese contexto, un estudio científico reveló cuál es el momento más conveniente para ingerir cafeína.

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    Cuándo conviene tomar café, según la ciencia

    La investigación, realizada en 2020 por la Universidad de Bath, en el Reino Unido, analizó los efectos de tomar café antes del desayuno en 29 adultos y descubrió que podía aumentar la respuesta de glucosa hasta en un 50%.

    Para llegar a esta conclusión, realizaron pruebas en tres escenarios distintos: una noche de sueño normal, una noche con descanso interrumpido y otra con interrupciones seguida de la ingesta de café antes del desayuno. Luego, midieron la respuesta del organismo en cada contexto tras consumir una bebida con azúcar.

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    El estudio analizó los efectos de tomar café en ayunas. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    El estudio analizó los efectos de tomar café en ayunas. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Cuáles fueron los principales resultados de la investigación

    Los principales resultados del estudio fueron los siguientes:

    • Sueño normal: los participantes mostraron una respuesta de glucosa considerada estable tras consumir la bebida azucarada.
    • Sueño interrumpido: aunque los voluntarios fueron despertados varias veces durante la noche, no se detectaron cambios significativos en los niveles de glucosa.
    • Sueño interrumpido y café antes del desayuno: se observó un aumento importante en la respuesta de glucosa, que llegó a ser hasta un 50% mayor.

    Este efecto, según explicaron los investigadores, podría estar relacionado con la forma en que la cafeína modifica la respuesta del cuerpo ante la ingesta de alimentos. Si se toma café antes de desayunar, al organismo le podría resultar más difícil procesar la glucosa.

    Por qué conviene desayunar antes de tomar café

    Por este motivo, los especialistas señalan que desayunar primero y tomar café después podría ser lo más conveniente. Así, la cafeína no es lo primero que ingiere el organismo al despertarse.

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    Los especialistas aconsejan desayunar antes de tomar café. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Los especialistas aconsejan desayunar antes de tomar café. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Sin embargo, tomar café en ayunas no es necesariamente perjudicial para la salud. El impacto depende de cada persona, de la cantidad ingerida, de la sensibilidad a la cafeína y de los hábitos alimentarios, entre otros factores.

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